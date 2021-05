Primer vadbe s partnerjem: V dvoje je teže, laže in lepše

FOTO: Delo/Polet

Lahko pa ustvari odpor pri izvajanju vaje in nam tako oteži gibanje. Torej je res lahko v dvoje laže ali teže. Kaj pa lepše? Mogoče je to še najbolj pomembno.Vadba v paru je bolj zabavna, zanimiva; partnerja se lahko med sabo motivirata in spodbujata. In skupaj preživita prosti čas v naravi. Pa da ne bo pomote. Vadba v paru ne velja le za odnos mož/žena, fant/punca …, čeprav je, roko na srce, to verjetno tisto lepše.Vadba s partnerjem ima tudi nekaj slabosti, saj nista oba enako sposobna (močna, gibljiva itd.) in je zato treba izbor vaj prilagoditi sposobnostim vsakega v paru. Tudi pri današnjih vajah v glavnem delu bodite pozorni in ne menjajte vlog pri izvajanju določenih vaj, kjer vam partner s svojo maso pomeni pretežko breme.Za ogrevanje izberite gibalne naloge, ki jih s partnerjem izmenično izvajate na razdalji vsaj 10 metrov. Temu sledi nekaj dinamičnih razteznih telovadnih vaj, nato pa vaje za moč v glavnem delu, ki jim sledi statično raztezanje. Organizacija naše vadbe je prikazana na naslednjih slikah.