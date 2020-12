Prodaja se kolo Primoža Rogliča

Znano je že, da se Jumbo Visma ob koncu leta poslavlja od svojega dolgoletnega dobavitelja koles italijanskega Bianchija. V novi sezoni bodoin sotrpini zmagovali na kanadskih kolesih Cervelo. Ekipa bo tako v svoji zgodovini to storila komaj četrtič. Od leta 1984 do leta 2008 so vozili znamko Colnago, od 2009 do 2013 so dirkali s kolesi Giant in od leta 2014 do danes s kolesi Bianchi.Zato je zdaj na avkcijski prodaji vsa njihova oprema, ki je še ostala. Na spletni strani Catawiki boste za 8000 evrov ali več lahko kupili zmagovalno Primoževo kolo z letošnje Vuelte, na primer. Vsekakor boste morali pohiteti, ker zbiratelji so ta spletni naslov prejeli že pred nami.Če vamkolo ni všeč ali je premajhno, preveliko, si boste lahko omislili kolo kakega njegovega sotrpina, izbira je velika.