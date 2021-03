Profesor športne vzgoje svoje dijake spodbuja tudi s pesmimi

Janezovih 23 spevov

FOTO: Jure Eržen/Delo

FOTO: Jure Eržen/Delo

FOTO: Jure Eržen/Delo

FOTO: Shutterstock

»Verjamem, da smo se športni pedagogi na različne načine močno trudili s spodbujanjem. Med razglašeno epidemijo sem se odločil, da bom še dodatno spodbujal dijake za ukvarjanje s športno rekreacijo. Napisal sem 23 pesmi s športnim motivom.« Nam je sporočil, profesor športne vzgoje na kranjski Gimnaziji.Napisal je pesmi, ki imajo velike začetnice v vsaki vrstici, in z inicialk lahko vidiš naslov pesmi ( ŠPORT, MIGAJ, TEK, KOLO ... )Ideje je dobil predvsem zunaj v naravi, kjer je vsak dan. Pesmi je posredoval dijakom. Vsak teden jim je v ponedeljek in četrtek poslal pesem, poleg vseh rednih srečanj, ki so jih imeli preko videokonferenc.»Verjamem, da sem s športno pesmijo, pa čeprav samo za kanček, pripomogel k malo bolj vedremu preživljanju dni preteklo jesen in zimo. Nekaj dijakov pa mi je samo od sebe v pogled (poleg športnih poročil) pričelo pošiljati njihove pesmi, kar te resnično ne pusti ravnodušnega. Hvala vsem.« Je še povedalport res je kul,a tud, če zraven zašvicam ful.d zdej naprej, spet mam lastno izbiro,ekreacija vsak dan-o bo sedaj moje vodilo!!!ed počitn'cam lohk d'l sem spal,n se potem velik laži na šport podal.ibanje močno prišlo mi je v kri,l v dežju, al v soncu,asna želja zdej v meni tli.ek je zame mala malca,n velik krog po občini,er fajn je, če prešvicana je moja majca!dor ven na kolo se spravi,dpelje se po lepi naravi.ohk tud gonš sobno kolo,dpri okno, da ne bo preveč gorko.olk v občinah je spet zaprt,n zato mi preostane le,o, da z mislimi ne bom preveč zadrt.ikoli mi lenoba ni bla mila,j gimnazijc, sprav se v miganje,ej edin tko bo tvoja duša živa.e od nekdaj si živel za šport,d sošolcev imaš zato, velik suport.lej, da vedno šport bo v tvoji glavi,l ml'd al st'r- naj srce nikol se ne ustavi.e vsak dan bom močno razmigov,oke, noge pa še svojo dušo s tem nafilov.elo v mrazu se bom spravil ven,nkrat dnevno, in spravil športno formo na višjo bom raven.rce mi fejst razbija,es brez družbe- to me zdaj ubija!!!j sošolc- jest sigurn' sam jamrov nam,etud- zaprt v občinah,mpak bom aktiven- tolk pa ja sebe že poznam.rečen sem ker živim,b pogledu na toplo sonce,asmeh na usta, takoj pridobim.elo življenje bom pozitivno naravnan,no veliko SRCE- in lepši bo moj vsakdan.eljem se iz megle,nkraj občine ne smem- da me ne bi sončne poti zavedle.rem na sonce v planine,f, kako *cajt* tam gor prehitro mine,am zato še en lep spomin- ki nikol iz glave mi ne zgine.ribi so mi zares v veliko veselje,es tam gor, imajo ljudje samo dobre želje.n vedno znova in znova se bom vračal med vršace,om zraven vriskal in pel,n srečeval te vesele face.apel si bom pesem lepo,a življenje, ki ga živim,es ne bo, popolnoma slepo.rterije s športom dobr prekrvavim,eselja in smeha-vsem ljudem res si želim.ezo in gnev preganjal bom z glave,nkrat za vselej-bom samo še vesele narave.i važno ali ml'd al st'r,kcija vedno v mojem srcu- da ne bom potrt.idel polno bom stvari v naravi,a lep spomin, za vedno ostane v moji glavi.n s tem bom bežal od bolezni,URA, ker AKTIVNI LJUDJE niso nikoli jezni.ora je samo beseda,n to zares je prava beda.e vedno v lajfu mi pokaže možnost,ih* zdej v karanteni v mislih bom pokazal prožnost.n vesel bom za vsak dan, da lohk k pozitivnosti bom vedno naravnan.nam in zmorem se prilagodit,ed karanteno,Od mene se pričakuje- da bom fit.es težko krepim si telo in um,j, Gimnazijc- za oboje polegirnih misli- rabiš sam pogum.erjamem v svoje sposobnosti,dino karantena- mi krade moje zmožnosti.e kljub temu nikoli ne bom predal,no športno aktivnost na dan in vedno,epo bom zvečer zaspal.e dobra volja moj zaščitni znak,h, upam, da boš tudi ti vedno tak.se se je obrnilo na glavo,d veselja v decembru,ostalo je bore malo.ohk jamram in doma čepim,em obilno in se zraven še redim,mpak NE- odločil sem se, da vsak dan s športom raje neki zase naredim.e bolj pogrešam šolski dan,dkar v karanteni,ahko sošolce gledam sam skoz ekran.tletika dnevno mi je v pomoč in mi v teh časih daje moč.zel si moj teenagerski vsakdan,n zato bom storil vse, daes čimprej te, za vedno odženem stran.spešno se prebijam skozi teden,e rekreiram in tako dan ni več beden.udi Novo leto je za nami,h- praznovali smo ga, sami.obro je pritisnil mraz,dino športno miganje, vrne rdečo barvo mi na obraz.ič pri športu me ne zaustavi, ker GIMNAZIJC sem jest tapravi.i res zakrije pol obraza,mpak je ne nosim zaradi mraza.e kljub maski lohk smejim,er vedno izbiro imam,l z njo al brez-in tega se veselim.e z neba se mi smehlja,dprem okno,me po koži potreplja.e bom cel dan v sobi prečepel,elo sestro ali brata,nkrat dnevno na šport bom s sabo vzel.e bolj se je bom veselil,d sedaj naprej vse pravočasno bom naredil.ahko spet v telovadnici se razgibammpak sem Gimnazij