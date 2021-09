Prve 4 športno rekreativne prireditve, ki jih ne smete zamuditi

Tekaški biser v Portorožu

Jubilejni Bike festival v Ljubljani bo letos trajal 2 dni

Ogis ultra trail Savinja bo že ta vikend

Nasmejani obrazi vabijo na 12. nočni tek Ljubljanica

Pogrešamo športno rekreativne dogodke, na katerih se zbere večje število ljubiteljev rekreacije. Če ste med njimi tudi vi potem, si preberite, kam vse greste lahko migat v septembru in oktobru. Prireditve bomo sproti dodajali, začnemo s prvimi štirimi.Prvi vikend oktobra se vračamo v center slovenskega turizma. V sodelovanju z generalnim pokroviteljem dogodka Rio Mare, pa za vas na centralnem prizorišču na Osrednji plaži v centru Portoroža, pripravljajo še dodatno kulinarično presenečenje.2. oktobra teci v Portorožu na Rio Mare 4. nočni tek.Trase na voljo so:5 km trasa, ki tekače in tekačice vodi ob obali, mimo Alaye, skozi Marino in avtokamp Lucija, od koder trasa poteka vse do Forma vive, kamor se vzpnemo po kratkih stopnicah. Od tam se trasa spusti v center Portoroža in na centralno prizorišče, kjer je tudi cilj in kjer bo potem tudi razglasitev.10 km trasa, poteka prvi del po enaki trasi kot 5 km, potem pa nadaljuje mimo skladišč soli do Hotelov Bernardin, kjer je pri rdečem svetilniku obrat. Od tam se ob obali vrne na centralno prizorišče.Definitivno najlepši tekaški dogodek na obali vabi vse tekače in tekačice k udeležbi. Oglej si video iz preteklega dogodka:Bodi del tradicionalnega kolesarskega spektakla, ki bo organiziran v okviru Športnega vikenda Ljubljanica v slovenski prestolnici in sicer v soboto 11. septembra in nedeljo 12. septembra.Za vas so pripravili trase na 35, 52, 78, 120 kilometrov. Prijave bomo sprejemali en dan prej in tudi na dan dogodka in sicer v Mestni hiši. Start in cilj tradicionalnega dogodka pa bo v centru najlepšega mesta v Evropi.Tudi tokrat vabijo vse ljubitelje teka v naravi, v Celje. Tri dnevni tekaški dogodek bo potekal od 3. do 5. septembra. Trase so primerne za vse, tudi za popolne začetnike.Program je sledeč:Petek, 3. september, start 22.00, rdeča trasa Trgovine Hojnik 84 km in pink trasa Hotel Grof 102 kmSobota, 4. september, start 9.00 zelena trasa Shark 52 km in oranžna trasa Pocinkovalnica 25 kmNedelja, 5. september, start 9.00 modra trasa Rio Mare15 km, rumena trasa Grafika Zlatečan 9 km in bela trasa Habeco 4 kmIzkoristi poseben popust za tekmovalne dogodke: 4+1 ali 8+2. Torej plačaš 4 startnine za člane tvojega kluba v enem znesku in prejmeš 1 GRATIS startnino oz 8 in prejmeš 2 GRATIS startnini. Več info je na voljo tukaj. Novo: Decathlon dnevi pohodništva, sobota 4. in nedelja, 5. september, netekmovalni dogodek, poljuben čas starta in 5 različnih tras za vse ljubitelje pohodništva.Bodi del tekaškega spektakla ob Ljubljanici, ki bo organiziran v okviru Športnega vikenda Ljubljanica v slovenski prestolnici v soboto 11. septembra.Tečemo na: 5 km, za pokal Magnezij 400, 10 km, za pokal Avtohiša Real, Mali maraton 21 km za pokal Decathlon, Bizis run štafetni tek 10 km (2 ali 4 člani) , 21 km (2, 3 ali 4 člani) Prijave sprejemajo en dan prej in tudi na dan dogodka in sicer v Mestni hiši. Start in cilj tradicionalnega dogodka pa bo v centru najlepšega mesta v Evropi.