Poletov recept: Rezanci po bolonjsko. FOTO: Tanja Drinovec

Za 3 do 4 osebe potrebujemo:



Priprava:

Skoraj zagotovo ga ni junaka, ki ima vsaj malo stika s kuhalnico in loncem, da ne bi poznal in tudi skuhal svetovno slavne bolonjske omake. Seveda je še en pogoj za izdelavo. To je seveda, da ima rad testenine.Ena najbolj poznanih omak k testeninam izmed premnogih je torej bolonjska omaka, ki seveda kot večina omak izhaja iz Italije, točneje (kako nenavadno) iz mesta Bologne, ki se nahaja v eni od dvajsetih italijanskih dežel Emilija-Romanija ob vznožju Apeninov.Če ste slučajno kolesarske duše, iz Bologne vodi čudovita kar razgibana cesta preko gorske verige, ki vas z malo sladkega trpljenja lahko popelje naravnost v srce Toskane, Firence. Če se potrudite prečiti to gorovje vas pričaka na koncu poti veličasten razgled na romantično mesto in Toskano.Če si v Bologni omislite še testenine na bolonjski način, bo kolesarjenje zagotovo malo lažje. Vendar pozor! Nikakor v Bologni ali Italiji na sploh ne naročajte špagetov Bolognese. Ob tej besedi se natakarjem in kuharjem ježijo lasje in deležni boste tudi kakšnega zavoja v očesnih jamicah. Namreč, bolonjska omaka se v Italiji nujno streže z rezanci, seveda pa tudi lazanji ali kvečjemu njokih. Torej od sedaj naprej špageti bolognese odpadejo!Kar se tiče izdelave te slavne omake pa je ključno, da si vzamemo čas in jo skuhamo s srcem. Italijani pravijo, da je omaka prava in dobra, če se vsaj nekaj ur kuha. Podobno kot naša goveja juha. Večina pri kuhanju te omake zelo pohiti, vendar verjemite, izplača se malo potrpežljivosti in srca. Omaka bo občutno boljša.Za športnike so testenine že prislovično zelo priročen in uporaben obrok. Bolonjska omaka nam doda beljakovinski del(poskrbimo, da je meso sveže mleto in kvalitetno), z nekaj zelenjave pa poskrbi še za nekaj balastnih vitaminsko mineralnih snovi. Tako rekoč idealni obrok.Olivno olje1 večja čebula1 steblo poraCca 500 g mešanega govejega in svinjskega mesa (po želji)2 korenjaKošček zeleneManjša bučkaPol rdeče paprike2 stroka česnaŠop peteršilja1dl rdečega vinaSol, poperMalo jušne kocke(po želji)4 dl paradižnikove mezge1 olupljen sekljan paradižnikŠčepec sladke paprikeRezanciParmezanOčiščeno čebulo in por sesekljamo in damo pražit v lonec. Dodamo še meso, ki ga tudi kar nekaj časa pražimo, da vse skupaj karamelizira. Počasi dodamo na drobne kocke sesekljano papriko, bučko, naribano korenje in zeleno. Posujemo s papriko in zalijemo z vinom. Dodamo še sekljan česen, kocko in peteršilj. Solimo in popramo. Nazadnje dodamo še mezgo in paradižnik. Ko smo vse to zmešali, na počasnem ognju v napol pokriti posodi lepo počasi in potrpežljivo kuhamo čim dlje. Skuhamo še rezance, polijemo z omako in po želji potresemo s sirom.