S katerim e-kolesom boste to pomlad uživali ob odkrivanju novih kotičkov?

Lepo se je odpraviti na izlet in občudovati naravo, pa naj bo to peš ali s kolesom. Za tiste, ki želijo še več, priporočamo izlet z električnim kolesom! Zakaj? Z e-kolesom se lahko odpravite na daljše kolesarske ture, dolge tudi 100 km. Pri vožnji vam potrebno pomoč ponuja motor, katerega stopnjo pomoči uravnavate s prikazovalnikom na krmilu kolesa. Pri vožnji v klanec ali po težjem terenu uporabite višjo stopnjo pomoči motorja, pri vožnji po ravnini pa manjšo. Poleg tega, da je vožnja lahkotnejša in še bolj zabavna, zraven poskrbite tudi za svoje zdravje in pripomorete k varovanju narave.

Velika zaloga različnih modelov e-koles

FOTO: ELPEC Ebikes

V specializiranem centru E-koles ELPEC eBikes vam ponujajo bogato izbiro različnih modelov e-koles, poleg tega so vsa e-kolesa, ki jih najdete v njihovih trgovinah, tudi na zalogi. Tako e-kolo izberete in ga preprosto odpeljete! Poleg tega ELPEC eBikes sodeluje zgolj s priznanimi evropskimi proizvajalci, katerih e-kolesa so opremljena s pogonskimi sklopi najvišje kakovosti (Bosch, Yamaha, Shimano, Brose, Sachs, Fazua). Nakup e-kolesa je za mnoge izziv, saj je tudi precejšen finančen zalogaj, pomembno pa je, da je odločitev tista prava. Zato bodo za pomoč pri izbiri pravega e-kolesa poskrbeli ELPEC-ovi strokovno usposobljeni svetovalci. Od aprila jih najdete na treh lokacijah po Sloveniji: v ljubljanskem BTC-ju, v Šempetru v Savinjski dolini ter v popolnoma novi trgovini v Mariboru na Teznem.

FOTO: ELPEC Ebikes

Po nakupu boste svoje e-kolo lahko pripeljali na brezplačen »nulti« servis v katerokoli od poslovalnic. ELPEC eBikes je namreč pooblaščeni serviser pogonskih sklopov proizvajalca Bosch. Poskrbijo za servis, diagnostiko in naročanje posameznih rezervnih delov, baterij in drugih komponent Bosch. Poleg tega opravljajo diagnostiko tudi za pogonske sklope proizvajalcev Shimano, Yamaha in Brose.

Zmagovalca na dolgih progah: Malaguti Carezza in Malaguti Cortina

FOTO: ELPEC Ebikes

Če se s kolesom odpravite na daljše kolesarske izlete in radi zapeljete tudi na kakšne gozdne kolesarske poti, je prava izbira za vas treking e-kolo. E-kolesi Malaguti Carezza in Malaguti Cortina sta popolna izbira za vse, ki iščejo vsestransko e-kolo, primerno za dinamične izlete. Na kolesu vas že čaka potrebna dodatna oprema, da bo vožnja še bolj prijetna in brezskrbna. Dodatna oprema vključuje integrirane luči, po višini nastavljivo krmilo, blatnike, zaščito verige in prtljažnik, na katerega lahko pritrdite torbo in tako s seboj vzamete vse potrebno. Pohvalita se lahko s trenutno najmočnejšim motorjem proizvajalca Bosch - Bosch Performance Line CX, ki proizvede kar 85Nm navora in se umešča v sam vrh na trgu centralnih motorjev. Malaguti Carezza se ponaša s polintegrirano baterijo Bosch PowerPack 500Wh, Malaguti Cortina pa celo s 625 Wh baterijo, s katero je mogoče po razgibanem terenu prevoziti tudi do 130 km. Prednje vzmetenje bo poskrbelo, da bo tudi vožnja pa makadamskih poteh in gorskih razpotjih kar se da udobna.

FOTO: ELPEC Ebikes

Vas mikajo gore? Z Malaguti Brento je vse mogoče.

Za premagovanje gorskih in drugih neurejenih poti boste potrebovali robustno gorsko e-kolo, ki obvlada vse terene. Prednjevzmetena gorska električna kolesa so najbolj popularna kategorija koles na trgu. Zajemajo zelo širok spekter uporabe, ki sega od neurejenih razpotij in makadamskih poti do urejenih asfaltiranih cest. E-kolo Malaguti Brenta je opremljeno z najmočnejšim motorjem proizvajalca Bosch (Performance Line CX) in nadstandardno popolnoma integrirano baterijo Bosch (Powertube 625Wh), katere domet je do 130 km. Ponaša se z vrhunsko zasnovano geometrijo, ki jo dopolnjujejo velika 29” kolesa, kar vam omogoča hitro pospeševanje, dobro vzdrževanje hitrosti in predvsem udobno vožnjo z občutkom varnosti na kolesu.

FOTO: ELPEC Ebikes

Novim dogodivščinam naproti Je odločitev zdaj lažja? Če ste še vedno v dilemi, lahko e-kolo najprej preizkusite - v vseh poslovalnicah ELPEC eBikes namreč ponujajo e-kolesa za dnevni, vikend ali tedenski najem, ceno dnevnega najema pa vam odbijejo od zneska nakupa! Na koncu vam ostane le še sladka izbira vaše e-kolesarske dogodivščine. Za navdih spremljajte ELPEC-ova socialna omrežja, kjer bodo spomladi delili podvige njihovih e-kolesarjev. Dobrih idej ne bo manjkalo!

Naročnik oglasne vsebine je ELPEC eBikes