Se bom zredil, če jem po osmih zvečer?

Boste pridobili odvečne kilograme, če boste jedli pozno? Keri Gans, nutricionistka iz New Yorka, pravi: »Če boste jedli zdravo hrano pozno zvečer, se ne boste zredili, vendar se bo to zgodilo, če boste uživali preveč visokokaloričnih obrokov.«

Pri tem opozarja na več dejstev. »Če vaše telo potrebuje 1800 kalorij na dan za vzdrževanje zdrave telesne teže in ste do večera zaužili le 900, lahko brez skrbi zaužijete še 900 kalorij pred spanjem,« je pojasnila Keri Gans in dodala: »Težava je v naslednjem - več kot mine časa do večerje, bolj boste lačni, za večino ljudi pa to pomeni več možnosti za prenajedanje, kar vodi v prekomerno uživanje večinoma nezdrave hrane. Včasih to opisujem kot prispodobo o domino učinku – na hrano čakaš tako dolgo, da je ne moreš nehati jesti, ko končno pride, dobiš obrok.«

Kaj storiti, če ste jedli uravnotežen obrok ob sprejemljivem času in ste pred spanjem še vedno lačni?

Nasvet Keri Gans je, da najprej preverite, ali gre res za lakoto. Vprašajte se: »Ali sem lačen? Sem jezen? Ali sem osamljen? Sem utrujen? Zdolgočasen?«

»Ko zvečer jemo, to pogosto nima nobene zveze s pravo lakoto, in ko boste razumeli, za kaj pravzaprav gre, boste lahko v poznih urah zavrgli prigrizke,« je povedala newyorška nutricionistka. Če ste res lačni, si privoščite zdrav prigrizek s 100 ali manj kalorijami. Pojejte na primer kos sadja ali skodelico jagod, puding z nizko vsebnostjo maščob, kozarec posnetega mleka, surovo zelenjavo ali približno 170 ml jogurta s sadjem. Na koncu Keri priporoča, naj gremo prej spat, da nas ne bi zamikalo, da bi v poznih urah pojedli nekaj nezdravega.