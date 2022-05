Sedem osnovnih hranil za hujšanje

Lahke poti pa ni. Mogoče je še najlažja tista pot k vitkosti, ki nam kaže pravilno prehrano oziroma uživanje hranil, ki malce pospešijo to pot.

Čeprav klikamo po različnih sodobnih dietah, ki obljubljajo hitro hujšanje, zdravstveni strokovnjaki pravijo, da sta najbolj trajnostni način hujšanja uravnotežena prehrana in zdrav življenjski slog.

Po mnenju nutricionistke Rupali Date je uravnotežena prehrana prehrana, ki vključuje vse osnovne hranilne snovi, ki jih telo potrebuje za dobro zdravje, preprečevanje bolezni. Prav njen članek na strani food.ndtv.com nam je ostal v spominu kot uporaben.

Ni ene same hrane, ki bi lahko oskrbela telo z vsemi bistvenimi hranili. Zato moramo v svojo prehrano vključiti raznovrstno hrano, da zagotovimo dovolj hranilnih snovi. Nič novega, vendar katera točno hranila so to? Tukaj je 7 esencialnih hranil (in njihovih virov), ki lahko pomagajo pri izgubi teže:

Kalij

Študija, objavljena v reviji Nutrient, je pokazala, da povečan vnos kalija pomaga zmanjšati ITM, kar lahko pomaga pri izgubi teže. Kalij pomaga tudi pri pospeševanju metabolizma, ki ima pomembno vlogo pri izgubi odvečne teže. Nekateri viri kalija so oreščki, čičerika, lan, fižol ...

Železo

Poleg preprečevanja anemije to hranilo prenaša tudi kisik do naših celic in mišic, kar posledično pomaga pri kurjenju maščob. Pesa, kozice, suho sadje, so nekateri najboljši viri železa.

Cink

Glede na študijo, objavljeno v Journal of Diabetes and Metabolic Syndrome dmsjournal, lahko povečan vnos cinka z nizkokalorično dieto ugodno vpliva na težo in debelost. Mandlji, sezamova semena, stročnice ... so nekateri najboljši viri cinka.

Beljakovine

So ena izmed osnovnih hranil, ki pomagajo pri izgubi teže. Beljakovine nas dolgo ohranjajo site in nam tako pomagajo, da se izognemo nepotrebnim kalorijam. Nekateri najboljši viri beljakovin so jajca, stročnice, piščanec, polnozrnate žitarice (oves, rdeče proso)

Vlakna

Dober metabolizem pospeši hujšanje. Zato strokovnjaki priporočajo, da v shujševalno prehrano vključite dovolj vlaknin, da spodbudite prebavo in presnovo, kar dodatno pospeši hujšanje. Nekateri najboljši viri vlaknin so oreščki, stročnice, polnozrnate žitarice, zelena zelenjava.

Omega-3 maščobne kisline

Telo potrebuje pravo količino zdravih maščob za dobro delovanje in da se znebi trebušne maščobe. Nekateri najboljši viri omega-3 maščobnih kislin so ribe, oreščki, listnata zelenjava.

Vitamin C

Naše telo potrebuje razstrupljanje za pravilno delovanje. Zato potrebujemo hranila, bogata z antioksidanti, da se znebimo toksinov in preprečimo škodo, ki jo lahko povzročijo prosti radikali v telesu. Hranilo, bogato z antioksidanti, je vitamin C. Ne samo, da pomaga znebiti se toksinov, ampak tudi pospešuje proces hujšanja. Med najboljšimi viri vitamina C so pomaranče in drugi citrusi.

Poleg uravnavanja telesne teže ima vsako od teh hranil več drugih lastnosti, ki so dobre za splošno zdravje. Ne pozabite le, da se morate vedno posvetovati s strokovnjakom, preden spremenite svojo prehrano in življenjski slog – saj se, kot pravi Rupali Data, definicija zdrave prehrane razlikuje od osebe do osebe.