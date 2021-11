Serija Pumpaj Slovenija 2021 se je zaključila v Ljubljani

Zagorje ob Savi, Laško, Škofja Loka, Apače … Ljubljana! Prenovljena serija Pumpaj Slovenija, državni pokal v disciplini pumptrack, ki ga po pumptrackih spremlja še program za mlade Grbine so fine, je prispela do konca.

Kar 75 tekmovalk in tekmovalcev se je prišlo pomeriti v Kolopark Nove Fužine v Ljubljani, na največji grbinasti poligon v državi, ki so ga tu pred tremi leti postavili graditelji Alliance ASE. Kljub temu, da je nad Ljubljano večino dne sedela megla, medtem ko se je večji del Slovenije kopal v soncu.

Kar nori časi

Rekreativci oziroma »normalni« uporabniki bodo razumeli, da pumptrack po zunanji liniji v solidnem tempu prevoziš v nekako 20 sekund. Seveda lahko traja tudi bistveno dlje … No, pumptrack bojevniki so že v soboto ta čas pomaknili povsem blizu kar neverjetnim petnajstim sekundam. V nedeljo v soncu ter ob boljšem oprijemu pa jih je nekaj to mejo tudi prebilo. A to je že druga zgodba iz poročila z državnega prvenstva.

Tokrat so se zbrali tekmovalci iz 14 različnih klubov, z najštevilčnejšo udeležbo tekmovalcev je prevladal ljubljanski KD Rajd.

V kategoriji U9 je bilo ponovno najhitrejši Aleksandar Gajić z ljubljanskega KD Rajd, ki se je velikem finalu spopadel z Otom Heinrihom (BSX racing team Maribor). V malem finalu je Neja Heric ugnala klubskega kolega Diana Vašla (KD Rajd).

V kategoriji do 11 let je zmago osvojil Maj Nanut (KD Rajd). Njegov nasprotnik v velikem finalu je bil Matija Krečič iz KK Črn Trn. Tretje mesto pa je osvojil Mark Harnold Švajger iz Golovec Trails.

Oglejte si še video reportažo z dogodka:

Pravo veselje je bilo gledati Jošta Ložarja (KD Rajd), ki je z najhitrejšim časom sobotnega dne (15,17 sek) prepričljivo osvojil prvo mesto. Na drugem mestu je pristal njegov klubski kolega Paco Rui Samsa, Nik Perk (KK Črn Trn) pa je v malem finalu premagal Jureta Kuharja (KD Rajd) in tako osvojil tretje mesto v kategoriji do 13 let.

Val Trinle Lampič (KD Rajd) je povedel v kategoriji U15, na drugo mesto se je uvrstil Natan Šavel (ŠD Sveti Jurij). Juš Jakob Koprivnik pa je bil v malem finalu hitrejši od Tijana Planinška.

V kategoriji U17 je v finalu Nejc Heric (KD Rajd) ugnal Matica Semprimožnika (Energija team), v malem finalu pa je bil Gašper Zapušek hitrejši od klubskega kolega Matjaža Francija Selana (ŠD Supersnurf).

V velikem finalu v kategoriji U19 je Matevž Sluga (KK Adria Mobil) z gorskim kolesom dosegel čas 15,57 sek, Gaj Gorza (TBT Lenart) pa je bil le za 7 stotink sekunde počasnejši in se tako uvrstil na drugo mesto. V malem finalu sta se pomerila klubska kolega Nejc Pungeršek in Jan Zupan (ŠD Supersnurf), ki je bil hitrejši in zasedel tretje mesto.

V združeni kategoriji elite in master je Luka Barut (KK Črn Trn) s časom 15,64 sek osvojil veliki finale ter postal zmagovalec v kategoriji elite. Boris Režabek (KD Rajd) je osvojil drugo mesto, Aleš Gomboc (ŠD Sveti Jurij) je v združeni kategoriji v malem finalu ugnal mlajšega Roka Bajca (KK Črn Trn). Gomboc je postal zmagovalec v starejši master kategoriji, Bajc pa je osvojil tretje mesto v mlajši elite kategoriji. Le za stotinko sekunde je bil v kvalifikacijski vožnji v združeni kategoriji od Bajca počasnejši Mario Makotić (KK Zagorje), ki pa je na koncu zasedel drugo mesto v starejši master kategoriji.

Pri Foksiju, Filipu in Mateju

Razpoloženje je bilo kljub nižjim temperaturam dobro že v soboto. Lisjaček Foksi je bil odlično razpoložen, v Foksijevo kolesarsko šolo so prišle tri skupine uka željnih mladih kolesark in kolesarjev, na katere sta znanje prenašala ambasador programa Grbine so fine Filip Flisar in učitelj Kolesarske zveze Slovenije Matej Žan.

Dobrodelno

V dobrodelnem delu sporeda z imenom En krog za razvoj pa so udeleženci s hitrim kroženjem po pumptracku ter s skakanjem v višino (Matej Žan je preskočil 110 cm!) zbrali 661 evrov. Namenjeni bodo izvedbi tečaja kolesarjenja na pumptracku za otroke iz socialno ogroženih družin, skupaj z brezplačno uporabo BMX koles, ki jih posodi Bičikleto.

FOTO: Jure Gasparič

FOTO: Jure Gasparič

Nosilec projekta Pumpaj Slovenija s programom Grbine so fine je Kolesarska zveza Slovenije, partner pa Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez. Gostitelj finalne prireditve je bilo ljubljansko društvo Supersnurf s podporo Mestne občine Ljubljana. Dirka Pumpaj Slovenija je bila hkrati tudi zadnja v letošnjem B4X pokalu.

Razglasitev najboljših v skupni razvrstitvi serije bo na zaključni prireditvi Odbora za gorsko kolesarstvo Kolesarske zveze Slovenije.

Pumptracki širom Slovenije tudi po koncu serije še zdaleč ne bodo samevali. Saj veš, nekaj krogov, pa ti je že vroče. Na prireditvah Pumpaj Slovenija pa se znova srečamo spomladi.