Šest stvari, brez katerih se ne gre na kolo

Rezervna zračnica

Rezervna zračnica. FOTO: Shutterstock

Montirki, montirke, lahko tudi tri, obvezno pa dve. FOTO: Shutterstock

Montaža in demontaža plašča brez teh dveh plastik je nemogoča. FOTO: Shutterstock

Mini tlačilka brez katere se ne kolesari. FOTO: Shutterstock

Vsaj deset evrov za vsak primer. FOTO: Shutterstock

Bidon, in to poln. FOTO: Shutterstock

Gel, ki nam večkrat reši vožnjo. FOTO: Shutterstock

Telefon, lahko je tudi pameten. FOTO: Shutterstock

Kolesarjenje je enostavno. Potrebuješ le kolo … in sebe. Drži. Avtomobilisti imajo prvo pomoč vedno s sabo. Kaj pa kolesarji? Tudi, vendar v malce drugačni obliki.Opreme, ki je nujna, da bi poganjali kolo, je veliko, veliko več kot, če bi vozili avto. Predstavljamo šest osnovnih stvari, brez katerih je bolje, da ne greste na kolo.Ne znam zamenjati zračnice, zato je ne potrebujem. Potrebujem le telefon. Halo? Ženske, kolesarke, se prav tako morajo naučiti zamenjati zračnico.MontirkiRezervna zračnica ne pomaga, če nimate montirk. Vedno potrebujete par, ker samo z eno si ne morete kaj dosti pomagati.Mini tlačilka za v žep ali na okvir kolesa ali za v torbicoČepav je majhna, je zmogljiva. Ne bojte se, malce dlje boste pumpali, a napumpali boste. Lahko jo imate v žepu majice ali še bolje nekje na kolesu.Deset evrov ...vsajVelikokrat nas preseneti žeja ali lakota in mi smo že zdavnaj izpraznili žepe in bidone. Torej prav pride postanek, da si kupimo kaj za pod zob ali da nekaj spijemo v prijetni gostilni ob poti.Bidon...poln sevedaKomentar ni potreben...Energijski gel ali ploščicaKolesarjev bencin, gorivo, lahko je tudi sendvič, ampak energijske ploščice in geli so nekako enostavnejši.In sedma stvar? Nismo pozabili na telefon, mobilnik. Najbolje je, da je odporen na vodo, prah, švic, tresljaje in da ima kamero in fotoaparat. Vemo, da brez njega ne gre več.