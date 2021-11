Slabih smuči ni več

Večina smučarjev smuča predvsem del letnega dopusta, pa še kak zimski konec tedna, takrat pa se srečujejo s snežnimi in vremenskimi razmerami, ki so tiste dni nad izbranim smučiščem. Lahko imajo srečo z vremenom in so snežne razmere stabilne, večinoma pa naletijo na več vrst snežnih razmer, od trde podlage do svežega mehkega in celega snega ter spomladanskega južnega.

Običajno se v takšnih razmerah, zlasti po sneženju, hitro, že v prvih nekaj urah po zagonu žičnic, ustvarijo večje ali manjše grbine in to so razmere, ki jih moramo obvladovati do konca smučarskega dne. Snežna podlaga na progah se utrdi šele po dveh do treh dneh po sneženju, takrat je manj grbin tudi konec dneva.

Lahkotnost v belem

In prav takšnim spremenljivim snežnim razmeram so namenjene smuči, ki jih večina proizvajalcev označuje kot All Mountain ali All Round, lahko bi jim rekli vsestranske. Njihove konstrukcijske značilnosti omogočajo lahkotnejše nadzorovano smučanje v mehkejšem snegu, med grbinami, v južnem snegu, ko naletimo na trdo zglajeno snežno podlago, pa nudijo dovolj opore za zavoje po robnikih. Običajno so nekoliko širše, okoli sedem centimetrov pod čevljem, in s tem nudijo tudi večjo plovnost v mehkem snegu, različne dolžine in stranski loki pa omogočajo zavoje z radiji večinoma od 10 do 22 metrov.

Poleg vsestranskih tipov smuči, ki jih uporablja večina smučarjev, pa proizvajalci ponujajo tudi bolj specializirane, ki so namenjene predvsem smučanju v posebnih razmerah, na primer v celem snegu in snežnih parkih, ter pohodne turne smuči. Za smučanje v celem snegu morajo biti daljše, okoli 190 centimetrov, širše in mehkejše zlasti v sprednjem delu ob krivini smuči, da omogočajo precej večjo plovnost v svežem snegu.

Na prvi pogled bi jih lahko primerjali s smučmi za smučanje na vodi, saj opravljajo podobne naloge plovnosti v mehki podlagi. To so tako imenovane freeride smuči, ki so pod čevljem široke 10 centimetrov, nekatere tudi več. Stranski lok je pri njih lahko zasnovan tako, da je izražen le v sredinskem delu smuči, kar omogoča tudi zavoje z zarezno tehniko z radiji od 12 do 15 metrov na urejenih smučiščih na zglajenem, a ne pretrdem snegu.

Pri Elanu so tudi pri vsestranskih smučeh ohranili razliko med moškim in ženskim tipom. Pri moških so pripravili celo novost: zložljive smuči z imenom Voyager. Kljub zložljivosti na dolžino enega metra ohranjajo vse vozne značilnosti običajnih tovrstnih smuči v enem kosu.

Sicer pa imajo široko ponudbo že uveljavljenih vsestranskih smuči Amphibio, ki se odlikujejo predvsem po natančnosti zavojev po robnikih. Smuči z oznako Wingman pa so tiste, ki so najbolj učinkovite prav na različnih snežnih podlagah in primerne tudi za raziskovanje terenov, kjer sneg ni bil strojno zglajen, seveda tam, kjer smučarska središča to omogočajo in dovolijo.

Pri Headu so tovrstne vsestranske smuči zbrane pod imenom Supershape, na primer e-Titan Performance, e-Relli Performance, e-Original in Standard Performance ter Prestige in Premium Performance. Skupna značilnost je lahkotnost zavojev v spremenljivih snežnih razmerah in še vedno natančnost pri zareznih zavojih tudi v zglajenem snegu.

FOTO: Roman Šipič/Delo

Bolj okretne in vodljive smuči na različnih snežnih podlagah, na zglajenih in nezglajenih terenih, so združene pod imenom V-Shape All Mountain in Kore All Mountain. Omogočajo lahkotno igrivo vijuganje ne samo v smeri vožnje, ampak nekatere med njimi tudi vzvratno, zlasti Kore All Mountain so namenjene tudi smučanju v snežnih parkih. Tu pa so še tovrstne ženske smuči, zbrane pod pomenljivim imenom Joy Woman (veselje). In tega »veselja« je pri Headu kar nekaj, od Power Joy, Super Joy, Epic Joy do Absolut Joy. No, pod temi imeni smuči za nežnejši spol se skriva tudi bistvo smučanja, ki naj nam bo le v užitek.

Pri Fischerju pa All Mountain ločijo na Piste/All Mountain in Freeride/All Mountain. Tiste z oznako Piste so označene z RC One in so namenjene zlasti smučanju po urejenih smučiščih na različnih snežnih podlagah, druge z oznako Ranger pa so širše in namenjene predvsem smučanju v celem snegu, pa tudi v snežnih parkih.

Rossignol je skupino univerzalnih smuči razdelil v moške z oznako Man's All Mountain React in ženske z oznako Woman's On Piste Nova. Skupen jim je občutek lahkotnosti v zavojih na različnih podlagah, kar pa omogoča celodnevno smučanje in odkrivanje različnih terenov. Freeride smuči za smučanje zlasti po celem snegu pa so pri Rossignolu razdelili v moške z oznako Men's Freeride Blackops Sender in ženske z oznako Woman's Freeride Blackops W, ki so lažje in dobro blažijo vibracije tudi na trši podlagi in grbinah.

Slabih smuči ni več

V zapisih smo omenili le nekatere najbolj izstopajoče tipe smuči določenih proizvajalcev, vendar je teh še precej več. Smuči večine proizvajalcev so v današnjem času po kakovosti izdelave precej izenačene, prav tako po namenski uporabi. Pri izbiri proizvajalca torej ne moremo dosti zgrešiti. Najbolj pomembno je, da izberemo primerne svojemu znanju, želji po napredovanju, zlasti pa, da je radij primeren.

Pri tem naj nas vodi groba razdelitev značilnih radijev smuči, in sicer: univerzalni radiji za vsestransko smučanje so od 14 do 18 metrov, za slalomsko dinamično vijuganje od 10 do 13, za daljše zavoje z več hitrosti pa od 18 do 22 metrov. Večji radiji smuči z okoli 30 metrov so primerni le za tekmovalno smučanje na tekmovalnih progah.