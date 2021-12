Slovenija dežela aktivnih doživetij in športnega turizma

V tem tednu se na skupinskih študijskih potovanjih v Sloveniji mudijo novinarji iz Nizozemske in Hrvaške, dva novinarja iz Francije, eden za področje športa in športnega turizma, drugi za področje ribolova ter novinar iz Nemčije za področje nordijskih športov in novinar iz Madžarske, ki bo pisal o smučarskih središčih.

Slovenska turistična organizacija letno organizira veliko število študijskih potovanj za predstavnike tujih medijev in tudi december v tem pogledu ni izjema. V Sloveniji se bo v tem in prihajajočem tednu zvrstilo kar pet študijskih potovanj v (so)organizaciji Slovenske turistične organizacije.

Predstavniki medijev iz Nizozemske (Holistik.nl, Puur op Reis, Wellness Spots Magazine in Dutch Telegraaf) bodo na študijskem potovanju odkrivali ponudbo velnesa in zdravilišč v povezavi z zimsko ponudbo Slovenije. V štirih dneh bodo obiskali Terme Snovik, Terme 3000 – Moravske toplice, Terme Ptuj in Rogaško Slatino. Spremljajoči program obsega obisk vrhunskih slovenskih gostiln, vključno z Gostilno Repnik v Kamniku, Gostilno Rajh v Murski Soboti in Jelenov greben v Olimjah.

Da je smučanje v Sloveniji zelo popularno na Hrvaškem, priča izjemna zasedba hrvaških novinarjev (Vikendplaner.info, Wish.hr, It Girl, Tripadvisor.hr, 24 sata in Wall.hr), ki bodo na študijskem potovanju odkrivali ponudbo slovenskih smučarskih središč. Mudili se bodo na Rogli, Voglu, v Kranjski Gori, na Kaninu in na Krvavcu.

Francoski novinar, ki bo pisal o ribolovu v Sloveniji za vodilno revijo za področje muharjenja na francoskogovorečem trgu Pêche Mouche, se bo tokrat osredotočil na muharjenje na sulca, kralja slovenskih voda. Obisk v sodelovanju s Slovensko turistično organizacijo organizira Ribiška zveza Slovenija.

Muharil bo v Ljubnem, na Savi Bohinjki in Savi Dolinki ter na Sori. Drugi francoski novinar, Jerome Tournier, pa se bo v Sloveniji mudil, ker želi najti odgovor na vprašanje, zakaj smo Slovenci, 2-milijonski narod, tako vrhunski v športu. Slovenija je v njem vzbudila zanimanje že na lanskem Tour de France, ko sta se za najboljše mesto borila dva Slovenca. Letos pa mu je medijska hiša France 3 odobrila, da v Sloveniji posname 15-minutno reportažo na temo športa v Sloveniji, kjer bo glavna tema, kako je možno, da slovenski športniki dosegajo take vrhunske rezultate na svetovni ravni.

Reportaža bo vključevala prispevke z odličnimi slovenskimi športniki, vključno s Tino Maze, Janjo Garnbret, Niko Križnar in Tadejem Pogačarjem. V prispevku pa bo svoje razmišljanje o vrhunskih športnih dogodkih podal tudi predsednik Slovenije, Borut Pahor. To je še en dokaz, da vrhunski športniki odlično prispevajo k povečanju prepoznavnosti in ugledu Slovenije kot dežele vrhunskih športnikov, odlične gostiteljice velikih športnih dogodkov in priprav športnikov ter destinacije za aktivni oddih na francoskem in globalnem trgu.

Nemški novinar, Thimo Dillenberger, ki bo pisal bo za revijo v nemškem jeziku Nordic Sports, se mudi v Sloveniji več dni. Njegov namen je predstaviti Slovenijo kot zimsko destinacijo za nordijske športe. Obiskal bo kraje, kjer imajo razvito tovrstno zimsko ponudbo, med drugim nordijski center Pokljuka, Bohinj, Logarsko dolino, Roglo in Kranjsko Goro. O zimskem turizmu v Sloveniji bodo prebirali tudi v na Madžarskem. Novinar Csaba Simig bo za smučarski portal Sielok.hu pisal o smučarskih središčih, med drugim pa bo obiskal smučišče na mariborskem Pohorju.

Za predstavnike tujih medijev je letos Slovenska turistična organizacija skupaj s predstavništvi STO v Nemčiji, Avstriji in Italiji (so)organizirala že več kot 100 različnih študijskih potovanj in tako predstavila Slovenijo kot varno, zdravo in zeleno destinacijo za 5* butična doživetja vse dni v letu.