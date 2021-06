Slovenija je bogatejša za novo desetdnevno kolesarsko turo

Znamka Slovenia Green in nanjo vezana doživetja bodo v času po epidemiji zagotovo še bolj relevantna, saj gostje iščejo destinacije, ki zagotavljajo varen oddih stran od množic in ki razvijajo do okolja prijazen turizem. FOTO: Žiga Koren

Produkt je razvit v času, ko se spreminjajo tudi navade in želje gostov. FOTO: Žiga Koren

Slovenija je z današnjim dnem bogatejša za novo deset dnevno kolesarsko turo »Slovenia Green Gourmet Route«, ki povezuje destinacije z znakom Slovenia Green Destination, njena rdeča nit pa je bogata, lokalna gastronomska ponudba raznolikih slovenskih regij.Slovenska turistična organizacija (STO) sodeluje pri izvedbi ture, njen izvajalec pa je Zavod tovarna trajnostnega turizma v imenu Konzorcija Slovenia Green. STO s tovrstnimi sodelovanji bogati ponudbo trajnostnega turizma, saj so butična doživetja ključna za krepitev položaja Slovenije na svetovnem turističnem zemljevidu kot zelene države z odgovornim odnosom do okolja. Tura »Slovenia Green Gourmet Route« podpira znamko Slovenia Green, saj gostom s tem lahko ponudimo produkte, ki uresničujejo vizijo trajnostnega razvoja slovenskega turizma, zagotavljajo višjo dodano vrednost in prinašajo inovativnost., direktorica STO, je ob lansiranju novega produkta poudarila: »Slovenia Green Gourmet Route je turistični produkt, ki poudarja trajnostne značilnosti Slovenije, saj povezuje izključno destinacije, ki nosijo znak Slovenia Green Destination in izpolnjujejo stroga merila, ki jih znak zahteva. S tem podpira mednarodno podobo Slovenije kot zelene države in udejanja obljubo doživetja, ki ima skrb za okolje v samem bistvu in na vsakem koraku skrbi za čim manjši okoljski odtis.«Produkt vključuje različne težavnostne stopnje in pelje tako po mirnih podeželskih poteh kot gozdnih cestah, ob tem pa kolesarje vodi med vinograde, na turistične kmetije in v restavracije s prestižnimi Michelinovimi zvezdicami. Pot obiskovalca vodi od Ljubljane proti dolini Soče, obišče Goriška brda, Vipavsko dolino, Kras in nazaj preko prestolnice proti Sevnici, Podčetrtku in Mariboru.Tura »Slovenia Green Gourmet Route« je še ena v vrsti aktivnosti, ki bogatijo leto, ko Slovenija nosi naziv Evropska gastronomska regija 2021. Ponudniki, vključeni v načrt poti, so majhne družinske nastanitve ter ponudniki storitev s trajnostnimi certifikati, ki zagotavljajo avtentične butične zgodbe daleč stran od bolj znanih turističnih točk. Obiskovalce poti vabi, da sledijo napotkom za odgovorno ravnanje, ki jih prejmejo ob prijavi na turo. Med drugim obiskovalce spodbuja, da se držijo obstoječih poti, ne hodijo po travi in ne nabirajo cvetja, da pijejo pitno vodo iz pipe, ki jo sproti točijo v lastne stekleničke ter kupujejo lokalne izdelke, najsi gre za hrano ali spominke.Produkt je razvit v času, ko se spreminjajo tudi navade in želje gostov; zaradi vpliva novega korona virusa bodo slednji vedno bolj iskali doživetja v naravi, kjer se lahko umaknejo množicam in spoznavajo pristno lokalno okolje. Ta trend je bil sicer prisoten že pred pandemijo Covid-19, dogajanje v zadnjem letu in pol pa ga je še močno okrepilo. Obdobje Covid-19 bo v obnašanju gostov pustilo pomembne posledice. Potrošniki posvečajo pozornost etičnim in trajnostnim vidikom pri nakupovanju in iskanju storitev tudi takrat, ko gre za turizem.Slovenia Green Gourmet Route s svojimi značilnostmi in usmeritvami neposredno naslavlja trende, ki danes prevladujejo v turizmu: iskanje pristnih izkušenj in vključevanje v lokalno okolje, preživljanje časa v naravi, še posebej na bolj nepoznanih in neobljudenih območjih, t.i. »slow travel«, kjer gostje na eni lokaciji ostanejo dlje časa, ter iskanje bolj trajnostnih načinov potovanja (za dele poti, ki jih ni mogoče prekolesariti ali so predolgi, tura Slovenia Green Gourmet Route npr. predvideva vlak in ne prevoza z avtomobili).Znamka Slovenia Green in nanjo vezana doživetja bodo v času po epidemiji zagotovo še bolj relevantna, saj gostje iščejo destinacije, ki zagotavljajo varen oddih stran od množic in ki razvijajo do okolja prijazen turizem. Trend so prepoznale tudi destinacijske organizacije z znakom Slovenia Green, ki so v turo vključene kot partnerji: Turizem Ljubljana, Zavod za turizem Maribor, Turizem Dolina Soče, Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Zavod za turizem TRG Vipava, Javni zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina, ORA Krasa in Brkinov d.o.o., Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje ter Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina. Produkti, kot je Slovenia Green Gourmet Route, so poleg sodelovanja destinacij ključni za razvoj podobe Slovenije kot zelene in varne države.Vsem željnim samostojnega odkrivanja vrhunske slovenske kulinarike in svetovno priznanih vin, »Slovenia Green Gourmet Route« zagotavlja vse potrebne informacije, zemljevide in predloge tras za brezskrbno raziskovanje, tistim, ki bi se želeli na pot podati z vodnikom, pa je omogočeno tudi to. Postanki na poti so načrtovani le v krajih z mednarodno priznanim certifikatom trajnosti Slovenia Green, ki zagotavlja trajnostni razvoj turizma in zavezo zeleni prihodnosti.***Slovenia Green je nacionalna znamka, pod katero STO promovira trajnostno delovanje destinacij in ponudnikov, vključenih v Zeleno shemo slovenskega turizma. Slednja združuje prizadevanja za odgovoren razvoj turizma v Sloveniji ter destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja. Njen pomen raste, saj je bilo od leta 2015 do danes podeljenih že 163 znakov Slovenia Green, s tem pa shema postaja tudi pomembna platforma za razvoj novih projektov s področja trajnosti.V letu 2021 smo vanjo z znamko Slovenia Green Cuisine in posebnim modulom za destinacije vključili področje gastronomije. Vedno več pomena pa področju trajnosti dajejo tudi same destinacije, saj smo na Zelenem dnevu, ki je potekal 20. maja 2021, pozdravili tudi prvo nosilko platinastega znaka Slovenia Green Destination – to je postal Bohinj.