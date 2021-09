Slovenska zmaga na triatlonu I feel Slovenia Ironman 70.3

Tudi tretja izvedba triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria je bila izpeljana na visoki ravni, pa čeprav so se organizatorji letos znašli pred precej bolj kompleksnimi izzivi kot v prvih dveh preizkušnjah. Za dodatno dobro voljo pa je s prvo slovensko zmago poskrbelNapoved močnih padavin je v zadnjem hipu odvrnila nekaj prijavljenih tekmovalcev, tako da se je ob 9. uri zjutraj s koprske mestne plaže v morje ob bučnem navijanju občinstva pognalo 562 triatlonk in triatloncev. Skupno s stotimi otroci, ki so se dan pred 3. triatlonom I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria v Izoli udeležili tekaške preizkušnje Ironkids, je tako na letošnji prireditvi sodelovalo prek 650 športnikov.»Nasmejani obrazi tekmovalcev v cilju povedo to, kar smo si organizatorji želeli – naredit takšen dogodek, da si ga bodo vsi zapomnili v lepi luči. To je bil tudi namen tega, ko smo Ironman pred leti pripeljali v Slovenijo. Ključno je bilo vprašanje varnosti. Mislim, da je letošnji razplet tudi dobra promocija za slovenski triatlon, tudi za razvoj športa in za tiste mlade, ki v tem športu vidijo svojo prihodnost,« je bil zadovoljen direktor marketinga pri triatlonu I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian IstriaGlede na mednarodne razmere in vse dodatne logistične zaplete, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa, je moč številčno udeležbo zagotovo šteti za lep uspeh. Triatlonci, ki so prišli v Slovensko Istro, da bi se na vsak način udeležili triatlona, pa se zagotovo niso ušteli. Vreme se je namreč postavilo na stran sodelujočih, tako da je plavalni del minil v popolnoma idealnih pogojih brez najmanjšega vala, kolesarski del je potekal po povsem suhih cestah, na zadnjem tekaškem delu triatlona pa je dež najprej osvežil šele tiste tekmovalce, ki so v cilj prihajali dobro uro za najboljšimi.Presenetljivega zmagovalca, prvega Slovenca, ki je dobil to prestižno mednarodno športno preizkušnjo, so še pričakali sočni žarki. Kočar je po ogromnem zaostanku več kot treh minut ob koncu kolesarjenja nato tekel fenomenalno in kilometer pred ciljem prehitel Nizozemca, ki je vodil večji del dirke. Zmagovalec Kočar je v cilj pritekel s časom 4 ure, 20 minut in 35 sekund, Nizozemec je zaostal za poldrugo minuto, tretjeuvrščeni Belgijecpa je bil še šest minut počasnejši.»Zadal sem si za cilj, da poskusim zmagat. Če že imamo to preizkušnjo v Sloveniji, potem je prav, da enkrat zmagamo tudi Slovenci. Nizozemec me je pustil za seboj že prvem ravninskem delu kolesarstva. Jaz sem v osnovi tekač in ne kolesar, kar je ilo nato odločilno, da mi je danes uspel podvig. Zagledal sem ga na povratku iz Izole v Koper, a je bil še vedno zelo daleč. Vseeno sem tedaj začel verjet, da je še mogoče, da ga ujamem. Prehitel pa sem ga med Žusterno in ciljno ravnino, približno kilometer do cilja,« je povedal veliki zmagovalecZanimivo, Kočar je leta 2018 sodeloval na prvem triatlonu FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria - kot prostovoljec na okrepčevalni postaji.Najboljša v ženski konkurenci je bila Poljakinjaki je za absolutnim zmagovalcem zaostala za slabih 32 minut. Druga je bila Avstrijkatretja pa Rusinja. »Plavalni del je minil v izjemno dobrih razmerah, našla sem svoj ritem in prav uživala sem v plavanju. Potem pa je bil prvi vzpon precej bolj naporen, kot sem pričakovala. Nisem si ga osebno ogledala, le na zemljevidu in to je bila napaka, ki je ne bom več ponovila. Sama raje vozim v težjih prestavah, danes pa potem nisem imela niti pravega prednjega zobnika, niti pravega razmerja prestav in sem se res namučila, začela sem tudi dobivati krče. Na srečo je bil potem tekaški del povsem ravninski,« je pojasnila presrečna zmagovalka v ženski konkurenci Poljakinja Joanna Soltysiak.Sicer so si organizatorji triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria po lanski odpovedi letos še močneje želeli izpeljati to prestižno mednarodno športno tekmovanje, saj ne gre le za športno tekmovanje, ampak za prireditev, ki ima veliko pomen za promocijo športnega turizma v Sloveniji, ter za promocijo države kot trajnostno zavezane in varne destinacije in seveda za lokalno turistično gospodarstvo občin Slovenske Istre.»Slovenija je zmagovalka. Boljše se v športnem smislu za nas ne bi mogli izteči. Sicer pa smo zelo veseli, da je slovenski turizem in s tem tudi Slovenska turistična organizacija ponovno del te čudovite zgodbe. Po eni strani krepimo moč naše skupne znamke I Feel Slovenia, na drugi strani pa krepimo branding slovenskega športa. S tem sodelovanjem si želimo tudi nadaljevati, saj je športni turizem za Slovenijo pomemben. S tovrstnimi dogodki, kot je bil današnji, lahko namreč našo državo pozicioniramo kot destinacijo, ki je vrhunska gostiteljica velikih športnih dogodkov, obenem pa predstavimo vse turistične čare Slovenije,« je bila navdušena vodja s Sektorja za komuniciranje s poslovnimi javnostmi pri Slovenski turistični organizaciji, ki je pridržala ciljni trak za zmagovalca skupaj s predsednikom uprave Luke Koper»Takoj na začetku smo v Luki Koper pristopili zraven k projektu triatlona I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria, saj smo prepoznali to zgodbo kot zelo dobro promocijo za Slovenijo, promocijo za mesto Koper in promocijo za naše pristanišče. Lahko bi rekli, da smo v Luki Koper tedaj zaznali podobnost med temi jeklenimi športniki in našimi jeklenimi žerjavi,« je pojasnil vodja področja odnosov z javnostmi Luke KoperPrebivalci občin Slovenske Istre in številni obiskovalci so danes po vsej trasi triatlona množično pozdravili udeležence triatlonom I FEEL SLOVENIA IRONMAN 70.3 Slovenian Istria, saj se je ta prestižni mednarodni športni dogodek v slovenskih obmorskih krajih lepo uveljavil, za kar gredo zasluge prav vsem, ki so pri njemu sodelovali v vseh treh izdajah, seveda pa predvsem vsem podpornikom.»Za nami je še ena zelo uspešna izvedba dogodka I feel Slovenia Ironman 70.3 Slovenian Istria, ki je v naše mesto privabila številne domače in tuje športnike ter športne navdušence. Čestitke organizatorjem, ki so uspešno kljubovali vsem izzivom trenutnih razmer, športnikom pa za enkratno vzdušje in odlične rezultate. Naše moči bodo usmerjene k temu, da bi bilo takih dogodkov v prihodnje še več, saj so ti odlična priložnost za promocijo aktivnega načina življenja in preživljanja prostega časa ter Slovenske Istre kot vse bolj priljubljene turistične destinacije. V Kopru ostajamo odprtih rok in upamo, da se kmalu znova srečamo,« pa je vsem sodelujočim čestitalav imenu Mestne občine Koper.