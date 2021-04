Slovenske specialkarke so posebnost na naših cestah

Večja skupina kolesark v enakih dresih živahnih barv vedno zbudi pozornost, saj je to precejšnja redkost na slovenskih cestah. FOTO: Arhiv Polet/Delo

Za vključitev ni treba veliko znanja. No, da se punce znajo peljati s specialko, je zaželeno, za drugo pa poskrbimo me. FOTO: Arhiv Polet/Delo

So edini amaterski ženski kolesarski klub v Sloveniji. Skupaj so pozimi in poleti, v telovadnici in na cesti. Na rednih tedenskih rundah, nekajkrat na leto na posebnih, daljših rundah in na vsaj enih pripravah v tujini. In obvezno na skupni novoletni zabavi. In seveda še povsod drugod … Saj so ženske, ne?!Začele smo julija 2013, s prvo žensko stotko. Ideja za Slovenske specialkarke je padla nekega sončnega popoldneva na kavi s kolesarskim kolegom. Klub pa smo od leta 2016.Združujemo ljubiteljice kolesarstva, specialk in vetra v laseh. Tako začetnice kot tudi že utečene kolesarke. Kolesarimo za lasten užitek, tekmovalnosti ne poznamo, ampak si med sabo pomagamo. Združuje nas ljubezen do kolesarjenja, spletle so se številne prijateljske vezi, ki še dodatno vplivajo na pozitivnost našega druženja. Na kolesu se imamo »fajn«.Ni posebnega razloga za to, da smo same punce. Bolj to, da je kolesarjenje še pred leti veljalo za moški šport in kolesark ni bilo prav dosti. Tiste redke pa so kolesarile večinoma same. Z našim združenjem smo jih želele spodbuditi, da začnejo kolesariti in se družiti na kolesu tako kot njihovi partnerji, kolegi, prijatelji. Da spoznajo, da znamo tudi punce kolesariti skupaj.Vse se je začelo kot eksperiment in še danes se bolj ali manj sproti dogovarjamo, kako in kaj. Edina stalnica našega kluba so četrtkove runde, ki se začnejo, ko se prestavi ura. Tako si lahko punce rezerviramo čas, da nam uspe priti na rundo.Naša skupna točka je veselje do kolesarjenja. Naša filozofija ni usmerjena v tekmovanje, v to, katera bo prva na vrhu hriba ali pri naslednjem prometnem znaku, kar je verjetno tudi največja razlika v primerjavi z vožnjo moških. Je pa med nami nekaj članic, ki veliko tudi same trenirajo in se individualno udeležujejo tekmovanj. Vendar to ni pravilo niti pogoj za članstvo v skupini.Za vključitev ni treba veliko znanja. No, da se punce znajo peljati s specialko, je zaželeno, za drugo pa poskrbimo me. Nove članice vedno prihajajo in so dobrodošle, tudi če nimajo veliko izkušenj. Zanje runde prilagodimo, nekje je pač treba začeti!Na prvem mestu skrbimo za varnost in vozimo vedno druga za drugo v eni skupini ali več manjših, odvisno od števila udeleženk. Vselej se držimo pravila: Po ravnini skupaj, v klanec po svojih zmožnostih. Vse punce, ki so z nami, so vidno napredovale v tehniki vožnje in usvojile vožnjo v skupini. Lahko rečemo, da se ne vozimo niti kot fantje niti kot »babe«, ampak kot prave profesionalke!Vsaka skupina potrebuje vodjo za normalno delovanje, vendar so predlogi drugih udeleženk vedno upoštevani. Na naših rundah imamo nekaj stalnih tras, zmeraj pa smo pripravljene na raziskovanje novih, manj prometnih cest.Kljub temu, da smo ženske, naše runde niso samo lahkotno »vozakanje«, zato je klepet temu prilagojen. Je pa res, da vse nadomestimo na postanku ob kavi; punce pač rade več govorimo kot fantje …Šport nas navdihuje, predvsem tako, da uživamo, da napolnimo svoje telo z energijo, da mu povrnemo moč. Šport je pomemben tudi za zdravje, ki mora biti na prvem mestu.Večja skupina kolesark v enakih dresih živahnih barv vedno zbudi pozornost, saj je to precejšnja redkost na slovenskih cestah. Doslej smo bile vedno deležne pozitivnih odzivov, tako od kolesarskih kolegov kot tudi drugih udeležencev v prometu.Včasih je lahko ženske energije preveč?! Vendar jo znamo usmeriti v pozitivno, s kančkom strpnosti in modrosti. Potem to postane super energija, od katere se lahko marsikaj tudi naučimo.Če smo boljše od moških kolegov, nam to priznajo in nas pohvalijo ter spodbujajo. Razlike v spolu v športu ne doživljamo negativno, ravno narobe. Definitivno je pozitivno kolesariti tudi v moški družbi. Kolesarjenje nas povezuje in združuje ter veseli, tako da skupaj uživamo na kolesarskih rundah, izletih ter tekmah. Smo pa seveda vedno najlepši del rund.Ženske smo si v zadnjih letih »izbojevale« čas za šport brez slabe vesti. Šport zelo dobro vpliva na vse, tako na moške kot ženske, predvsem pa ne smemo pozabiti na otroke. Zelo dober zgled smo tudi svojim otrokom!Dan žena? Brez njega tudi na specialki ne bi bile enakopravne moškim … Spoštujemo ta dan, saj brez njega ne bi bile, kjer danes smo.Marec nasploh pa kolesarkam poleg prazničnih dni naznanja predvsem prihajajočo pomlad in čas, da punce po dolgi zimi iz garaže potegnemo kolo in ga pripravimo na sezono, ki se začenja.Slovenske specialkarke spodbujamo zavest o ženskem kolesarstvu v Sloveniji in opogumljamo ženske, da začnejo kolesariti in uživati v tem lepem športu. Če bi bralke rade kolesarile v večji skupini žensk, je zdaj idealen čas, da se nam pridružite.