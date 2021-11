Špehovka, to sem jaz ali zakaj se ne morem znebiti trebušne maščobe

Starejši, kot smo, težje je shujšati, saj sta takrat naše telo in naša maščoba zares dobra prijatelja. Seveda obstaja rešitev. Hitra.

»Nihče noče delati za to, kar ima, za dosego cilja. Nihče ne želi stopiti ven iz hiše in na dolgi tek in se spotiti. Vsi želijo teči v hiši, na tekalni stezi. Želijo zmanjšati malo odvečne telesne maščobe, vendar ne želijo diete in trenirati. Torej, pojdi naravnost na liposukcijo in karkoli drugega zdravniki že počnejo z maščobo. To je preprosta pot ven,« pravi kubanski zvezdnik mešanih borilnih veščin, Yoel Romero, tudi z odličji v rokoborbi s svetovnih prvenstev in olimpijskih iger.

Fant je res model. Kot športniku, pravi, je zanj zelo pomembno imeti odprt um in biti pripravljen učiti. Za one, ki jih muči maščoba, pa v premislek takle stavek, morda se bodo lastne slanine prej lotili: »Nekaj ​​ti dam, ampak nočem, da mi ti zato nekaj daš jutri. Ko nekaj dam, je to zato, ker to želim dati ... .« Če si boste želeli, boste uspeli.

Težave s hrano, cigaretami, stresom in lenobo

Nezdrava prehrana, to je največja polnilka velikih trebuhov. Preveč škrobnih ogljikovih hidratov in slabih maščob je recept za širitev središča telesa. Če bi uživali veliko zelenjave, izbirali puste beljakovine in se izogibali maščobam iz rdečega mesa, bi bilo vse lažje. Izberemo bolj zdrave maščobe v izdelkih, kot so ribe, oreščki in avokado. Tudi zmerno zmanjšanje ogljikovih hidratov (žita, testenine, sladkorji) lahko pomaga.

Če radi jemo. Podkožna trebušna maščoba in maščoba pod trebušnimi mišicami in okoli vitalnih organov (imenovana visceralna) morajo izginiti. Visceralna maščoba povečuje verjetnost srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni. Lahko povzroči tudi visok krvni tlak in še več. Preveč jesti je vsaj delno krivo za tako stanje. Že z omejevanjem zmanjšamo visceralno maščobo.

Dim in kar nekaj nevarnega ognja. Dobro poznamo nevarnosti kajenja. Ob vsem je krivo za več trebušne in visceralne maščobe. Kadijo res le, no ja, nespametni.

Če nas ves čas trese. Ko stresni hormon kortizol potuje skozi telo, se maščoba zadržuje v trebuhu. Vadba vam lahko pomaga. Meditirajte. Delajte jogo. Sestavite dober podporni sistem. Pogovorite se s strokovnjakom za duševno zdravje, če ga potrebujete.

Premalo miganja. Nihče ni rekel, da bo znebiti trebušne maščobe enostavno. Potrebujete zmerno telesno aktivnost (kot je hoja) vsaj 150 minut na teden ali energično gibanje (tek) za 75 minut, in trening moči vsaj dvakrat na teden. Preden začnete s katerim koli programom vadbe, se najprej posvetujte s svojim zdravnikom.

Poznamo tudi napačne vaje. Veste, trebušnjaki niso dovolj. Za izgradnjo mišic potrebujete tudi trening z utežmi. Več mišic pomeni več kurjenja kalorij. Če lahko naredite samo eno vajo, izberite aerobno vadbo (na primer hojo ali tek). To najboljše deluje pri kurjenju maščob. Počasi povečujte intenzivnost, ustvarite novo navado.

O pivu, omamah, premalo vode in genetiki

Pivo žal ni zdravilo. Niso samo pivo in ogljikovi hidrati v pivu tisti, ki povzročajo pivski trebuh. Vsak alkohol ima kalorije. Če zaužijete preveč kalorij – še posebej, če ne telovadite in se dobro prehranjujete – boste nabrali kilograme. Če pijete, ne pozabite, da to počnete zmerno.

Omamne svinjarije; tudi tako bi lahko rekli. Ki jih imamo tako radi. Športne pijače imajo lahko veliko sladkorja. To prinaša kalorije. Če jih premorete preveč, se že pripravljate na pridobivanje telesne mase, ki se lahko znajde okoli vašega pasu. Zmanjšajte pitje sladkih, visoko kaloričnih pijač. To pomeni tudi energijske pijače in nedietne gazirane pijače.

Premalo vode. Študije kažejo, da lahko pitje več vode pomaga pri izgubi teže. Izbira H2O namesto sladkanih pijač pomeni manj kalorij. To lahko pomaga zmanjšati trebušno maščobo. Voda mora še za v čevelj ni dobra, a je tudi edina pijača, ki nas lahko hidrira brez dodajanja sladkorjev ali drugih spojin.

Krivi so naši predniki. Genetika. Tudi družinsko drevo vpliva na možnosti debelosti. Prav tako vpliva na to, kje shranjujete maščobo. Vzpostavljanje pravega ravnovesja med tem, koliko kalorij zaužijete (vaša prehrana) in koliko jih porabite (z vadbo), vam lahko pomaga preprečiti pridobivanje mase, kljub vašim genom.

Ponoči slabo spanje, zjutraj nervozna tehtnica

Slab spanec. Nočni napadi na hladilnik so ubijalci zdravja. Ne samo to, da če ne spiš, da sprožiš stresne hormone. Le-ti spodbujajo vaše telo k ohranjanju maščobe.

Navlecite se dobrih navad, kot so, da pred spanjem odložite telefon, izklopite prenosni računalnik, greste vsak večer spat ob istem času, se pred spanjem izognete alkoholu in se pred skokom med rjuhe razgibate.

Preveč tehtanja. No, morda izgubljate trebušno maščobo in se tega sploh ne zavedate. Če se dobro prehranjujete in pravilno telovadite, ne pozabite, da je to, kako se vaša oblačila prilegajo – merjeno po velikosti vašega pasu – pomembneje od tega, kar piše na tehtnici. Če je pas manj tesen, ste morda zamenjali nekaj trebušne maščobe z mišicami.