Ste že slišali za vajo, ki vključuje špil kart?

Poznamo veliko pripomočkov za vadbo, ampak, da bi kdo uporabljal igralne karte, pa še nismo slišali. Gre za preprosto vadbo, ki jo lahko zganjate sami, še bolje pa je, da jo v družbi.

Najprej se morate odločiti, katere mišice boste trenirali. Izbrati morate vajo, ki vsebuje več ponovitev, ne pa tako vajo, ki jo merimo s časom. Razumete?

Najboljše in najpogostejše vaje, ki jih delamo s pomočjo špila kart, so počepi, trebušnjaki, skleci, dviganje uteži ...

Ko se odločite za vajo, premešajte karte, obrnite prvo karto, poglejte, katero številko karta ima in naredite toliko ponovitev vaje.

Ko končate, obrnite naslednjo karto in naredite toliko ponovitev druge vaje glede na številko. Tako nadaljujte, dokler ne opravite vseh vaj, ki ste jih določili. Zmaga tisti, ki je na koncu bolj spočit. Kar pomeni, da je zmagovalec tisti, ki je imel srečo in je obračal karte z najmanjšimi številkami.

Lahko greste skozi celoten sklop, vendar ne pretiravajte. Karte so tu zato, da je vadba bolj zanimiva, ne pa da vam zagreni dan, zato je lahko največje število ponovitev 14.

Več vaj, bolj dinamična bo vadba in bolj bo vplivala na počutje. To lahko delate v družbi, s partnerjem, otrokom, prijateljem, sosedom, tako da izmenično obračate karte. Vadba v družbi je dodatna motivacija in drug drugega lahko spodbujata. Če vadba postane preintenzivna, začnite z manjšim številom kart. Prenehajte, ko utrujenost premaga užitek in zabavo. Vadbo prenehajte in udarite en poker za relaksacijo.