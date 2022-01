Suho grlo postaja trend

»Pitje po pameti«, kar je v slovenskem prevodu nadzorovano uživanje alkohola, v angleščini pa »Mindful drinking«, je pri stricu Googlu pravi trend, saj se je menda iskanje tega izraza pred dnevi v zadnjih 24 urah povečalo za 669- odstotkov.

Takšno pitje je nasprotje tistega, čemur pravimo nenadzorovano pite, in vsekakor to ni le spremljevalna dejavnost kovidnega časa, pač pa tudi življenja nasploh, tudi v športni rekreaciji.

Ni lepšega, kot po treningu sesti s sotrpini za dolgo mizo in na svet gledati skozi steklo kozarcev, ki najprej utrjujejo, nato pa počasi meglijo pogled v prijateljstvo.

Rekreativce nas tako včasih pri poglabljanju prijateljstva odnese, pravzaprav odplakne; one, ki se ne gibajo, pa še bolj, in največkrat ne kot posledico prijateljstva …

Čar sušnega obdobja kot trend

Nova raziskava, nas je obvestila Lara Burns, je pokazala, da se več kot 70- odstotkov ljudi, ki so se po novem letu zavezali, da se bodo za en mesec notranje posušili, še dolgo po januarju odloča za bolj zdrav življenjski slog, vsaj ko gre za uživanje alkohola.

Martin Preston, ustanovitelj in glavni izvršni direktor pri organizaciji Delamere, ima veliko strokovnega znanja pri zdravljenju odvisnosti od alkohola, in pojasnjuje, da »Pitje po pameti postaja nov trend in družbena norma, in opozarja na pet načinov, kako lahko tako sušenje postorimo na pravi način.

»Živimo v revoluciji dobrega počutja in biti trezen je dandanes kul. Nepopivanje je nedvomno trend in tudi ni več privilegij tistih, ki so kdaj imeli težave z alkoholom.«

Pravi, da čeprav je pandemija zagotovo povečala uživanje alkohola, pa da ko se je življenje začelo prilagajati normalnemu toku, so mnogi ljudje ponovno ovrednotili in prevrednotili svoje življenjske odločitve in »Pitje po pameti« in celo treznost posvojili kot del svojega vsakdanjega življenja …

Gospod sicer opisuje Britance, ampak glede alkohola je geografska različnost mora en sam čuden planet, bi rekli. Strokovnjaki za odvisnosti so zapisali pet nasvetov, ki pomagajo vključiti »Pitje po pameti« v včasih nespametno vsakdanje življenje.

Med delovnim tednom se ne pije

Ko se ljudem zdi, da se teden že vleče, se mnogi pogosto že v sredo ali četrtek lotijo skrajševanja delovnega časa s kozarcem in si po šihtu v okviru sindikalnih pravic zaželijo nekaj pijače.

Čeprav je morda v redu, če ob večerji zaužijemo enega ali dva, pa izhodi ven in popivanja med tednom ne bosta prispevala le k temu, da se vaše medtedenske tekoče enote prištejejo k tistim, ki jih lahko zaužijete ob koncu tedna, ampak se boste počutili dodatno izčrpani ob koncu dneva, že med tednom..

Pomembno je, da smo previdni pri morebitnih pomembnih delovnih sestankih z dodatkom alkohola in svojemu telesu omogočimo ustrezen nočni počitek, ki ga ne prekinja uživanje alkohola pred njim.

Ta kratki niso dobri

Ta kratki zvečer so poceni in enostaven način pitja – vendar nas bodo zelo hitro napili in podvojili naš vnos alkohola, poleg že zaužitih drugih pijač.

Namesto vodke ali tekile, ki se hvalijo s 40- do 55- odstotki opojnosti, izražene v odstotkih izgubljanja treznosti, se odločite za različico z nižjo vsebnostjo alkohola, kot je ohladitev z vrednostjo 15- odstotkov.

Če lahko ženske tako lahko vsaj v teoriji shajajo z romantičnimi 50- odstotki sive, lahko v realnosti vsi preživimo tudi s 15-odstotki motnega.

Če neskončno uživate v določenih žganih pijačah, jih poskusite srkati počasi, namesto, da bi ga rafalno žgali. »Pitje po pameti« ni način varčevanja, pač pa način življenja.

Voda je lahko dobrina

Alkohol močno dehidrira telo, znižuje moč imunskega sistema in raven energije, zlasti naslednji dan, ko pogledamo v svet skozi rahlo meglen pogled.

Zaužitje nekaj kozarcev vode med pijačami bo pomagalo ohraniti raven hidracije in tudi potešiti v žejo, kar bo preprečilo prehitro srkanje alkoholne pijače, če ste žejni na način, kot smo pri alkoholu pač žejni. Pomaga tudi pitje vode pred spanjem, saj to pomaga telesu pri rehidraciji in obnovi, ponoči, med spanjem.

Betoniranje in mešanje betona

Mešanje treh ali štirih meric žganja skupaj z drugimi sestavinami bo naslednje jutro močno poslabšalo naše počutje, kot ga merimo z utripajočo glavo in suhim grlom. Če se poskušate držati ene pijače, boste lahko lažje spremljali, koliko ste si privoščili. Prav tako se količina alkohola v krvi po pitju alkoholnih pijač hitreje poveča, kot če pijete pivo.

Alkoholni ne kot nova oblika samozavesti

Ko vam nekdo ponudi alkoholno pijačo, je lažje, kot ne, reči da, preprosto zato, da se izognete nerodnemu položaju. Če pa ste se odločili, da naročite gazirano vodo, se tudi ob njej lahko počutite odlično in je samo vaša pijača. Tako in tako se nazdravlja s človekom in kozarcem, in ne z vsebino kozarca.

Težava je lahko, ko gremo na obisk k prijateljem, in ko se gostitelj vedno od nas poslovi s položajem »dolenjskega Supermana«, torej speč z glavo na mizi, in iztegnjeno roko pred seboj. To so težke situacije, ampak, če boste spoznali, da vas po neka ne-jih ne vabi več v goste, je to znak, ki pove veliko.

V bistvu niti ni tako težko biti pameten, s »pametnim pitjem«.