Suparji vabljeni na posebno druženje z namenom

Bananaway, Merkur zavarovalnica in Ekologi brez meja so združili moči v pobudi supanja z namenom. Projekt #SUPportCleanWaters združuje supanje, druženje suparjev iz cele Slovenije ter skrb za okolje. Suparji bodo med organiziranimi turami čistili obale rek, morja in jezer. Prvi jesenski ogrevalni čistilni regati na Savi bo spomladi in poleti sledil še daljši niz čistilnih akcij po celi Sloveniji.

Supanje z namenom - #SUPportCleanWaters so očiščevalne akcije s supi, s katerimi se naravi zahvaljujemo za gostoljubje, sprostitev in energijo, ki nam jo narava vsakodnevno podarja. Reke odplaknejo smeti stran od človeških oči, v manj dostopne predele, kjer se vztrajno nabirajo, supi pa nam omogočajo, da ta mesta dosežemo, očistimo v grmovju zataknjene smeti ter osvobajamo drevesa.

»Pobudo #SUPportCleanWater skozi projekte Bananaway promoviramo že več let, namen akcije pa je suparje ter druge ljubitelje druženja in rekreacije v, na in ob vodi, ozaveščati o skrbi za čisto okolje. Pobiranje odpadkov na veslaških izletih in spustih je tako postalo že del DNK-ja vsakega zavednega suparja, po vsej Sloveniji redno organiziramo manjša čiščenja rek, doslej najbolj izpostavljen promocijski dogodek v tem okviru pa je bila akcija 100 supov na Ljubljanici,« pravi Špela Zupanc, direktorica podjetja Bananaway, blogerka, športna navdušenka in ljubiteljica neokrnjene narave.

Pobudo Supanje z namenom so kot izstopajočo, zanimivo, povezovalno, ekološko in družbeno koristno prepoznali tudi pri Merkur Zavarovalnici in jo bodo v kampanji Ker sem čudež življenja podprli tako finančno kot promocijsko, saj želijo, da sporočilo doseže čim širši krog ljudi in jih aktivirati k aktivnemu življenju (skrb za človeka) in skrbi za okolje, v katerem te aktivnosti izvaja (skrb za okolje). Glavnina Supanj z nameni se bo na slovenskih rekah, jezerih in morju zgodila prihodnje leto, prva pa bo že ta petek ob 15h na reki Savi, na odseku od Trbojskega jezera proti Kranju. Projekt podpira tudi društvo Ekologi brez meja.

Pridružite se v petek, 15. oktobra in skupaj očistimo reko Savo

Dobimo se ob Trbojskem jezeru (pri Čolnarni Trboje), spust bomo opravili v smeri proti Kranju in nazaj. Lokacije očiščevalnih akcij se menjajo. Oktobra bo potekala v Trbojah.

Za koga je akcija primerna?

Za suparje z nekaj izkušnjami, ki se znajo v vsaki sekundi ustaviti, obrniti ali spremeniti smer supanja.

Potek:

- Ob 14h se dobimo na lokaciji in pripravimo supe

- Ob 14.30 začnemo supanje z namenom

- Akcija bo trajala do cca 18h

Na začetku sup izleta bomo razdelili vrečke za smeti, ki so nam jih prijazno predali Ekologi brez meja. Smeti bomo na koncu akcije reciklirali.

Očiščevalna akcija Ljubljanice. FOTO: #SUPportCleanWaters

Kaj potrebuješ?

- Neoprenske čevlje oz. primerno obutev v kateri lahko hodiš po vodi

- Stekleničko vode

- Majhno malico

- Rezervna oblačila

- Nepremočljivo torbo

- Veliko dobre volje

Supanje in druženje je brezplačno, že vnaprej se ti zahvaljujemo za svojo dobro voljo in pripravljenost.

Prijava je pa obvezna! Zaradi covid ukrepov je število udeležencev omejeno, zato je prijava na dogodek obvezna na povezavi: https://bit.ly/2UrRFLg

Očiščevalna akcija Ljubljanice. FOTO: #SUPportCleanWaters

Očiščevalna akcija na Rinži. FOTO: #SUPportCleanWaters

Očiščevalna akcija Ljubljanice. FOTO: #SUPportCleanWaters

Očiščevalna akcija Ižice. FOTO: #SUPportCleanWaters

Očiščevalna akcija Ljubljanice. FOTO: #SUPportCleanWaters