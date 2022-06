Švedski krompir hasselback

S pomladjo pride tudi čas, ko imamo v izobilju svežega mladega krompirja, tega tako zelo imenitnega in priljubljenega gomolja. In kako zelo vsestransko uporaben je.

O krompirju kot čistokrvna Gorenjka težko rečem žal besedo čezenj. Pa zakaj le bi jo? Obstaja kar nekaj rekov (pregovorov), ki pričajo o tem kako je bil krompir cenjen že nekoč.

Če ima kdo veliko srečo, rečemo kakšen krompir ima ta. Ali pa neumen kmet ima debel krompir, kar si razlagamo, da se nam večkrat bolje posreči, če ne razmišljamo preveč in pregloboko. Torej krompir že od nekdaj povezujejo s srečo, seveda če je debel, kar ni nujno za vsako letino.

O krompirju in njegovih lastnostih smo že kar veliko povedali skozi naše krompirjeve recepte. Tokrat pa se bomo ponj obrnili k Skandinavcem, točneje k Švedom. Tam slovi kot velika specialiteta znameniti hasselback krompir, ki je svoje ime dobil po Stockholmski restavraciji z enakim imenom, kjer so ga prvič pripravili leta 1953.

Poletov recept: hasselback krompir. FOTO: Tanja Drinovec/Delo

Krompir je zelo enostaven za pripravo, izbrati pa moramo ne prevelike najbolje mlade krompirje. Jed nam lahko služi kot samostojna malica, večerja lahko pa jo postrežemo k mesu. Če bomo z njim postregli svoje goste na nedeljskem pikniku nam bodo zelo hvaležni (lahko trdim z veliko gotovostjo).

Potrebujemo (za 3 do 4 osebe):

olje

8 do 10 ne prevelikih mladih gomoljev krompirja

2 žlici stopljenega masla

Sol, poper

Zelišča (peteršilj, rožmarin..)

2 stroka česna

Nekaj rezin pršuta

Nekaj žlic kajmaka

Parmezan ali kak drug sir po želji

Priprava hasselback krompirja:

Krompir očistimo in osušimo. Zarežemo ga vzdolžno, vsake 3 milimetre naredimo rez in pri tem pazimo, da ne pridemo do dna. (lahko ga režemo na kuhalnici z večjo vdolbino, ki nam pomaga, da ga ne prerežemo) V stopljeno maslo nasekljamo zelišča, česen in dodamo sol in poper. Krompirje razporedimo na pekaču in jih premažemo z masleno mešanico, ki jo dobro vtremo v zareze krompirja. Med zareze zataknemo še nekaj rezinic pršuta. Potresemo ga s sirom in nanj položimo še kupčke kajmaka. Krompirje zložimo na pomaščen pekač in ga damo v pečico. Pečemo pri temperaturi 200 stopinj 20 do 30 minut, da je lepo hrustljavo zapečen.