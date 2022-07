Pridružite se virtualni navijaški vročici in navijajte za ambasadorja slovenskega turizma, Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča, na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu!

Objavite fotografijo ali video na družbenih omrežjih in uporabite ključnik #ifeelslovenia. Pri tem pa vam je na voljo tudi posebna serija navijaških rekvizitov.

Ustvarite fotografijo ali video kolesarskih doživetij po Sloveniji in drugod po svetu

Dodajte virtualne navijaške rekvizite in objavite na družbenih omrežjih s ključnikom #ifeelSlovenia in #iFeelCycling

Sodelujte v nagradni igri na platformi Crowdriff

Z virtualnim navijanjem si lahko prislužite tudi lepe nagrade: objavite fotografijo ali video kolesarskih doživetij po Sloveniji in drugod po svetu z virtualnimi navijaškimi rekviziti »Cycling fans of Slovenia« na platformi Crowdriff od 1. 7. 2022 do vključno 24. 7. 2022 in sodelujte v žrebanju za zeleno kolesarsko doživetje in praktične nagrade.

Svet se čudi slovenski kolesarski prevladi, Slovenija pa tudi to poletje diha za Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča!

Navijači in vrhunski športniki smo drug drugemu v navdih: športniki s svojimi nastopi, predanostjo, požrtvovalnostjo in dosežki razveseljujejo navijače in obratno: navijaška vročica in energija športnikom pomaga, da v ključnih trenutkih dajo še več od sebe za doseganja vrhunskih rezultatov.

Ustvarimo virtualni navijaški val za vse slovenske kolesarje na francoskem Touru!

Kako? Objavite fotografijo ali video kolesarskih doživetij po Sloveniji ali navijaškega kolesarskega vzdušja v zgodbi ali objavi na Instagramu, Facebooku, Twitterju ali TikToku. Ne pozabite na ključnik #ifeelsLOVEnia in označite lokacijo vašega kolesarskega doživetja!

Navijače nagrajujemo! Za sodelovanje v nagradni igri fotografijo ali video objavite tudi na platformi Crowdriff od 1. 7. 2022 do vključno 24. 7. 2022.

Glavna nagrada je vikend paket za 2 osebi Slovenia Green Cycling Gourmet Route v vrednosti 600 evrov. Med vsemi prejetimi prijavami bomo izžrebali še 3 nagrajence, ki bodo prejeli kolesarski dres I feel Slovenia in 10 nagrajencev, ki bodo prejeli majico I feel Slovenia.

Poiščite in preizkusite posebno serijo virtualnih navijaških rekvizitov

V zbirkah datotek GIF na družbenih omrežjih poiščite posebno serijo virtualnih navijaških rekvizitov - gifov s ključnimi besedami I feel Slovenia, Cycling fans of Slovenia, I feel Cycling ali uporabite poseben navijaški filter za Instagram zgodbo (story) pod ključno besedo Fans of Slovenia. Z njimi bodo vaše fotografije in video posnetki še bolj zažareli v kolesarski navijaški vročici.

Do njih lahko dostopate tudi prek spodnjih povezav in si jih prenesete na mobilni telefon:

To poletje navijači Slovenije doma in po svetu ustvarjamo verigo dobrih želja z virtualnim navijaškim valom in podpiramo slovenske kolesarje, da bodo ime Slovenije ponesli po širnem svetu!