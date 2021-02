Tek: kot zdravilo ga predpisujejo tudi zdravniki

Informacije o povezavi teka in zdravja

Združenje družinskih zdravnikov v Veliki Britaniji je pred nekaj leti prepoznalo vrednost teka kot velik potencial za izboljšanje zdravja. Podprli so pobudo Parkrun, ki je namenjena izboljšanju zdravja v skupnosti. Teči so začeli tako zdravniki kot potencialni pacienti. Lahko bi rekli, da se je medicina končno »zmigala«.Številne posameznike tema teka močno zanima. Preprosto že zato, ker radi tečejo. Ob tem bi bili seveda radi tudi zdravi. Zato še pozorneje prisluhnejo informacijam o povezavi teka in zdravja.Tu pa se nemalokrat znajdemo v obdobju »infodemije«. V neskončnem številu informacij, oplemenitenih s strokovnjaki z družbenih omrežij, s facebookom na čelu. Ti jih zasipajo s številnimi »spoznanji« in dodatno še »zdravstvenimi nasveti« o povezavi teka in zdravja. Domet vrednosti informacije je po navadi znanje, v sodobnem času pa tudi njena vrednost, pretvorjena v dobiček.Zato je za tekače verjetno najbolje, da zaupajo tistim, ki se ukvarjajo z zdravjem vsak dan, in podatkom, ki izvirajo iz znanstvenih raziskav. Ker je sito znanosti gosto in kritično, je informacij dokaj malo, a tiste, ki so, so zato bolj zanesljive.Epidemiološke raziskave jasno kažejo, da že preprost pristop k telesni dejavnosti kot odločilnemu dejavniku zdravja vpliva na smrtnost. Tisti, ki se držijo priporočil Svetovne zdravstvene organizacije, da je priporočen odmerek telesne dejavnosti 75 minut intenzivne vztrajnostne vadbe na teden ali 150 minut zmerne, lahko zmanjšajo tveganje smrti zaradi katerega koli vzroka za 28 odstotkov! Ob tem se seveda takoj vprašamo, kaj naj posameznik počne, da doseže to številko.Je tek prava odločitev? Znanstveni podatki nakazujejo, da je odločitev za tek ena izmed boljših odločitev za zdravje v življenju. Raziskovalcem je namreč doslej med športi neposredno uspelo potrditi le povezavo teka in igranja nogometa na zmanjšanje smrtnosti.Pazite, ne gre le za splošni učinek telesne vadbe na zdravje, temveč za manjšo možnost, da bomo umrli. Ob tem je vsekakor treba dodati, da se ne zdi, da bi bilo z drugimi športi kaj narobe, le da prepričljivih raziskav, ki bi to povezavo prikazale, ni.Vseeno pa verjetno ni naključje, da so statistične povezave najmočnejše ravno s športoma, ki sta na tej zemlji najbolj razširjena.Torej, če tečete, dejansko ugodno vplivate na zdravje. V zanimivi analizi do tedaj objavljenih raziskav (metaanaliza) so leta 2015 prikazali zmerno povezavo med tekom in izboljšanjem srčno-žilne zmogljivosti in šibko povezavo med tekom in uravnavanjem telesne mase (manj maščevja), dobrim ravnotežjem in zdravo presnovo.Ob tem pa še pred kratkim nismo imeli prave predstave o tem, za koliko nam lahko reden tek podaljša življenje. Na to vprašanje je skušala odgovoriti skupina avstralskih avtorjev z metaanalizo raziskav, ki so jih objavili do leta 2019. Njihove ugotovitve so bile – za vsakodnevno razumevanje zdravstvenih učinkov teka – kar neverjetne.V primerjavi s populacijo, ki je telesno neaktivna, naj bi imeli tekači kar za 27 odstotkov zmanjšano ogroženost za smrt zaradi katerega koli vzroka, za smrt zaradi bolezni srca in/ali ožilja za 30 in za 23 odstotkov zmanjšano možnost, da bodo umrli zaradi katere koli rakaste bolezni.Ob številkah, ki so za tekače nadgradnja njihovega življenjskega sloga, se seveda takoj pojavi vprašanje, koliko ga je dovolj. Zanimivo je, da tudi podatki pri teku kažejo na to, da za zdravstveno korist vsekakor zadostuje že, če tečemo toliko minut na teden, kot priporoča Svetovna zdravstvena organizacija.Še več, že najmanjši odmerki bodo koristni za zdravje. Torej, da tečete vsaj enkrat na teden, tudi če manj kot 50 minut in počasi, boste že veliko naredili za svoje zdravje. Na drugi strani pa povečevanje količine in intenzivnosti teka v perspektivi še izboljša zdravstvene učinke.Vendar pa, pozor: ti nato izzvenijo, ko se posameznik loti ultratekaških dogodkov.Dokler vam duša in telo dovolita – v mejah glave in duše. Ob tem ni potrebe, da se ultramučite. Že blag tek je zadosti!Zrno previdnosti je tudi v podatku, da je več teka tudi možen dodaten razlog za različne poškodbe.Kaj pa naj ob teh podatkih naredi nekdo, ki je že bolnik? Seveda naj poskusi s tekom, kadar to dodatno ne ogroža njegovega zdravja. Na splošno so za bolnike priporočeni manjši odmerki teka.Vsekakor, in če se le da, naj bo količina prilagojena posamezniku, njegovim tekaškim ambicijam in zdravstvenemu stanju.Skratka, tek je na obzorju kot del personalizirane medicine.