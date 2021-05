Tekači zbrali kilometre za postavitev zelene stene v bolnišnici Golnik

FOTO: Maraton treh src/Anamarija Lampič

In kako smo potovali okrog sveta?

Veseli dan! Z združenimi močmi vseh tekačev 2. virtualnega Maratona treh src smo pretekli zavidljivih 40.075 km in dosegli zastavljeni cilj. Več kot 400 tekačev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške, Češke in Nemčije ter celo Kanade je zadnjih šest tednov seštevalo svoje pretečene kilometre in jih posredovalo organizacijski ekipi Maratona treh src. Ta je ob vsaki prejeti prijavi vzela nov dih in se odpravila naslednji etapi nasproti – kot bi resnično tekla pravi maraton.Vzdušje je bilo polno srčne energije, pripravljeni na zadnje številke do ciljne črte pa je ekipa odštevala do zastavljenega cilja. Presrečni smo ga dosegli na zadnji zastavljeni dan, 15. maja, in z veseljem napovedali prihajajoče postavljanje zelene stene v Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik.»Navdušeni smo nad tekači, ki so se tako množično odzvali in s svojo ljubeznijo do teka pokazali tudi ljubezen do zdrave narave, čistega zraka in seveda izkazali solidarnostno pomoč bolnikom Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik,« je dejal, predsednik organizacijskega odbora Maratona treh src. »To navdušenje sodelujočih nas je spodbudilo, da tokratnega maratona ne zaključujemo z današnjim dnem. Nasprotno, postavljamo si nove cilje, ki jih bomo z veseljem in ponosom najavili ob postavitvi zelene stene na kliniki Golnik. In tekli ter hodili bodo do konca tekaške sezone. Res iskrena, srčna hvala vsem, ki so se nam na tej poti okrog ekvatorja pridružili in s tem z nami delili svoje veliko, športno – in srčno srce,« je še dodal.Na letošnjem 2. Virtualnem maratonu treh src so namreč vsi sodelujoči tekači skupaj seštevali pretečene kilometre in dosegli zastavljenih 40.075 km, kot je dolg obseg ekvatorja. V Radenski so se zavezali, da bodo, če cilj dosežejo, ozelenili Univerzitetno kliniko za pljučne bolezni in alergije Golnik, z zeleno steno.2. virtualni Maraton treh src je bil zares izjemen. Zagrizeni, predani tekači so posredovali fotografije svojih zbiranj kilometrov, ki so marsikomu služile za spodbudo in odločitev, da se maratonu priključijo. Niso manjkale tudi spodbude uspešnih športnikov:in. V času maratona je potekala tudi nagradna igra, v kateri so na svojem Facebook ali Instagram profilu sodelujoči objavljali sliko svojega teka, pohoda, nordijske hoje v okviru 2. virtualnega Maratona treh src s ključnikom #srčnizmoremo ali #srcnizmoremo ter tudi s tem spodbudili marsikoga k udeležbi.Skupna energija in zanos sta očitno delovala, saj smo pravočasno dosegli zastavljeni cilj. »Zares hvaležni pa smo tudi novinarjem, ki so nas na naši poti podprli z mnogimi objavami. Tudi zaradi vas smo dosegli zastavljeni cilj, iskrena hvala,« je še povedal