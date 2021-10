Tekaški copati, ki so odličnjaki za čez drn in strn

Trail tek, tek v sledi, tek čez drn in strn, pride na vrsto po ljubljanskem maratonu, ko je čas za aktivni počitek. Tako, nekako, si mislimo večina tekačev. Vendar počasi, a zagotovo, se trail teki odmikajo od vseh drugih običajnih tekov in postajajo najbolj priljubljeni. Kako bo v bližnji prihodnosti? Verjetno se bo zbralo več udeležencev na trail tekih, kot pa na nekem znanem uličnem maratonu. Počakajmo, videli bomo kmalu.

Jesen je že vsa v svoji globini in iskali smo tekaške copate, ki se nam zdijo, da jih v takem in vremenu, ki še prihaja, res potrebujemo. Zastrigli smo z ušesi, ko smo na polici znanega prodajalca videli model Hoka Speedgoat 4. Pod njimi je pisalo: Novo! Napisana pa je bila tudi cena: 159 evrov. Spet smo zastrigli z ušesi, kakorkoli je to početje že videti in kaj pomeni ta izraz. V eni izmed trgovin imajo jesenski popust in so znižane na 119 evrov, v spet drugi pa poleg cene 159 evrov ponujajo popust plus gratis UD bidon.

​»Novi Speedgoat 4 ima spremenjen sprednji prostor za prste - bolj udoben in ergonomičen.« Je uvodoma povedal prodajalec.

Glavni navdih za model Speedgoat, ki je posebej zasnovan za vzdržljivostni tek na tehnično zahtevnih podlagah, je legendarni ameriški ultramaratonec Karl Meltzer, ki se ponaša z največ zmagami na dirkah 100 milj in pooseblja način razmišljanja »pojdi povsod, teci povsod«. S tem v mislih so se lotili dodatnih izboljšav prileganja copata, njegove stabilnosti in večje trpežnost. Širši vmesni podplat in povečan prostor za prste sta bili dve stvari, ki sta bili zelo dobro sprejeti že pri Speedgoatu 2, kot tudi seveda zelo agresivni čepki iz gume Vibram MegagGrip, ki se sijajno obnesejo na vseh terenih.

Pri Speedgoatu 3 so še dodatno okrepili petno oporo in prileganje zgornjega dela, v srednjem delu copata, kot tudi dodatno podporo v obliki varnostnega pasu na vsaki strani. Gre za kombinacijo, ki ustvarja neke vrste varovalno zibelko, kar po njihovem mnenju Speedgoat 3 postavlja kot najhitrejši in najbolj vzdržljiv tekaški copat za tek po brezpotjih.

​»Hoka One One Speedgoat 4 GTX je posebna različica moških copat za gorski tek, ki so opremljeni z vodoodbojno membrano Gore Tex. Za boljšo oporo, prileganje in varen občutek v srednjem delu čevlja poskrbijo natisnjeni 3D elementi. Poleg tega pa ponujajo več prostora za prste v prednjem delu čevlja. Podplat nudi odličen oprijem pri teku navzgor in varen ter stabilen korak pri teku navzdol.« Nas je še podučil prodajalec, ki je očitno vedel kaj prodaja.

Odprto zasnovana mrežasta konstrukcija za maksimalno zračnost in podporo. FOTO: Arhiv proizvajalca

Membrana Gore Tex

Membrana Gore Tex zagotavlja suho notranjost stopal, saj s svojo unikatno zasnovo odvaja vlago iz notranjosti, iz zunanjosti pa v obratni smeri ne prepušča tekočine. Zaradi tega so copati opremljeni z membrano Gore Tex primerni za tek v najbolj trdovratnih vremenskih razmerah

Vibram Mega Grip je posebna zasnova podplata, ki s svojim grobim profilom zagotavlja izjemen oprijem na najbolj zahtevnih terenih. FOTO: Arhiv proizvajalca

Vibram Mega Grip

Vibram Mega Grip je posebna zasnova podplata, ki s svojim grobim profilom zagotavlja izjemen oprijem na najbolj zahtevnih terenih.

Podatki o copatu:

Prileganje: Srednje

Podlaga: Tek v naravi

Kategorija: Nevtralni

Blaženje: Uravnoteženo

Padec: 4 mm

Spredaj: 28 mm

Peta: 32 mm

Zgornji del obutve je iz tekstilnega materiala in drugi materiali, podloga in vložek sta iz tekstila, podplat je iz materiala, ki je uvrščen med drugi materiali (guma).

Teža: 306 g

Teža za velikost EU 42 2/3 in je odvisna od velikosti.

Tehnologija tekaškega copata Hoka Speedgoat 4.

Odprto zasnovana mrežasta konstrukcija za maksimalno zračnost in podporo. Zasnova konstrukcije na srednjem delu stopala za večjo stabilnost in boljše prileganje stopala. Večji vmesni podplat iz penaste gume EVA zagotavlja ultralahko blaženje. Široka platforma, namenjena zagotavljanju stabilnejše osnove na različnih terenih. Vmesni podplat iz pene CMEVA, ki absorbira udarne točke in nudi stabilno podlago. Zunanji podplat iz gume Vibram MegaGrip s 5 mm čepki. Zunanji del podplata z vsestranskimi čepki za edinstven oprijem na razgibanem terenu. Nov, bolj vzdržljiv dizajn zunanjega podplata.