To je najboljša alternativa treningu!

Večina moških ni ravno navdušena nad plesanjem, ampak, športnim rekreativcem bi mogoče prišlo prav, če bi se kdaj zavrteli po plesišču. Zakaj? Zato, ker je ples lahko odlični regenerativni trening.

Ples je počitek, ples je trening za regeneracijo. Ples je govorica telesa, ki se izraža skozi ritem glasbe. Vse drži.

Določeni plesi so šport, v katerem se prepleta usklajenost posameznega, dveh ali več teles. Poglejmo, kaj nam ples prinese in kako vpliva na naše telo.

Vadba za celotno telo

Med plesom je aktivno celotno telo – roke, noge, hrbet in celo možgani. V eni aktivnosti so združene komponente kardio treninga, moči, gibljivosti in ravnotežja. Hkrati pa ples pospešuje presnovo in tako pomaga pri hujšanju. Odlična celostna vadba, ki ne zahteva nobenega predznanja!

Možnost izražanja

Svoje občutke lahko izrazite s plesom. Ples je odličen način, da stopite v stik s seboj, svojim telesom in čustvi. Tudi če vam izraz ni najbližji, je to odlična alternativa.

Boljša samozavest

Ples dviguje tudi samozavest. Kot že rečeno, se s to aktivnostjo povežete s svojim telesom in ga tako sprejmete takšno, kot je.

Trening možganov

Med plesom ni samo telo aktivno, ampak tudi možgani. Rezultati ene študije so pokazali, da ples združuje več možganskih funkcij hkrati – kinestetiko, razmerje, glasbo in čustva. Dodatno izboljša delo možganov, tudi ko ne plešete.

Zabava

Ples je zabava? Zaradi številnih žanrov boste zagotovo našli tistega, ki vam je všeč. Poleg tega je primeren za vse generacije in tako odlična dejavnost za vso družino. V trenutku dvigne razpoloženje in vas napolni z energijo. Zavrtite svojo najljubšo pesem in zaplešite!