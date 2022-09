To je najboljši položaj za spanje

Kakovosten spanec je predpogoj za dobro zdravje. Spanec je pogosto spregledan kot ključni element zdravega življenjskega sloga. V povprečju ljudje prespimo vsaj četrtino življenja in logično je sklepati, da je dejavnost, ki obsega tako velik del življenjskega cikla, ključnega pomena.

Če pa med spanjem ne pazimo na položaj telesa, lahko to povzroči bolečine, otrdelost in vrsto drugih zdravstvenih težav. Z izbiro pravilnega položaja za spanje pa lahko izboljšamo krvni obtok, lajšamo bolečine v hrbtu in preprečimo smrčanje.

Kako spiš

Premetavanje po postelji do jutranjih ur bi moralo biti izjema, ne pravilo. Toda če ste med 50 do 70 milijoni odraslih, ki trpijo zaradi motenj spanja ali budnosti, vam je ta nočna mora še kako znana. Ne smemo kriviti svoje vzmetnice, verjetno je nepravi položaj glavni krivec. Znanost pravi, da vam določeni položaji pri spanju ne le pomagajo pri počitku, ampak tudi preprečijo nekatere zdravstvene težave.

Najslabši položaj za spanje

Ležanje na trebuhu ni najboljši položaj za spanje, pravi stroka. Spanje na trebuhu povzroči pritisk na mišice in sklepe, povzroča bolečino, čeprav je ne čutite med spanjem. Ampak, ali ste imeli zjutraj kdaj občutek, da ste celo noč tekli, ne pa spali? To je zato, ker so bile mišice obremenjene, celo noč so delale, namesto počivale. Ležanje na trebuhu obremeni spodnji del hrbta in vrat, kar je tudi slabo.

Najboljši položaj za spanje

Najboljši položaj za spanje je lahko odvisen tudi od trenutnega zdravstvenega stanja. Najboljši položaj pa velja spanje na enem boku. Tudi spanje na hrbtu ni slabo, če ne smrčite. Večina odraslih spi skrčeno v položaju ploda v maternici, fetus položaju, pravijo temu strokovnjaki. Torej v položaju, kakršnem smo pred samim začetkom življenja izven maternice.

Če je to vaš najljubši položaj, moramo povedati, da ta položaj ni najbolj zdrav. Lahko oziroma moramo ga izboljšati. Če smo preveč skrčeni, onemogočimo normalno dihanje, s tem lahko povzročimo bolečine v sklepih, na primer.

To lahko izboljšate tako, da telo čim bolj zravnate in med kolena položite blazino, da preprečite obremenitev bokov. Za večino ljudi je najbolj zdrav način spanja na levem boku, s pokrčenimi nogami in blazino med koleni. Ta položaj lahko ublaži bolečine v hrbtu in prepreči smrčanje. Hkrati pa je tudi prebavni trakt zelo sproščen.