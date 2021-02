Trentarski sončni pomežik Gorenjcem skozi Prisankovo okno

FOTO: Mirko Kunšič

Strojnika, Jure in Uroš. FOTO: Mirko Kunšič

Ob primernih vremenskih pogojih sta, pod Tonkino kočo na Vršiču, mogoča dva svetlobna, naravna, čudeža. Prvi na Svečnico, ali kakšen dan prej, ali kasneje, drugi v začetku novembra.Obakrat, kot je pred leti dejal, župan Kranjske Gore, Trentarji za nekaj minut posodijo Gorenjcem malo sonca. Skozi Prisankovo okno, tako, da ga malo odprejo ...Da se ne bi ponavljal z zapisi, kar nekaj sem jih o tem objavil, sem tokrat v zgodbo povabil več ljudi. A je eden smučal na Krvavcu, drugi telefona ni dvignil, tretji je kasneje, ko sem se že vračal, sporočil, da je bil v dobri foto družbi na Jamniku.Jutranji pogled na Mojstrano, ko je sonce pozlatilo Triglav in obrisalo zlati čopič še po grebenu Črne Gore, je bil verjetno tak, kot jih je davno tega, iz župnišča na Dovjem, na Svečnico, opazoval tudi triglavski župnik. Ustavil sem se pod kipom Jakoba Aljaža, delo beograjskega umetnika. Vsa dela ob postavitvi je takrat usklajeval in koordiniral Mojstrančan, upokojeni sodnik in nekdanji predsednik kranjskega sodišča,»Naša pridna strojnika stain. V skupini za obe rolbi sta še dva njuna sodelavca. Vsi skupaj, tudi zaradi dobrega vzdrževanja obeh strojev, zmorejo in vsako zimo porezkajo, odmečejo sneg, za urejanje Planice, Pokljuke in seveda Vršiča,« poveiz Gorenjske gradbene družbe.Včeraj sta odmetala na tisoče kubičnih metrov snega z Vršiške ceste do Ruskega križa. Danes sta nadaljevala in očistila cesto do Mihovega doma. Z enim od strojev sta se približala parkirišču ob cesti pri Ruski kapeli. Zagotovo bosta po Ruski cesti še v tem tednu z obema rolbama pri Koči na Gozdu.Turni smučarji so bili zjutraj v množini na poteh proti vrhu Vršiča. In navzgor proti Mojstrovkam in še kam. Sam sem bil v kategoriji luknjačev, a sem ubiral gaz zunaj smučin. Sem prebral, kaj si kasta turnih misli o luknjačih ...Pet kilometrov je ravno dovolj za sprehod po snegu do razglede ploščadi pod Tonkino kočo, za februarsko svetlobno premiero. Večina turnih smučarjev se s soncem skozi Prisankovo okno ni obremenjevala, saj užitki vijuganja po celcu, če ga je še kje kaj, to zdaleč presegajo.Večina smo bili pešaki, z različnimi foto oborožitvami. Najboljšo, vrhunsko foto opremo, je imel. Tisti alpinist, ki se je podpisal pod film o Sfingi in tisti gornik, ki zdaj s kratkimi video filmčki, tako imenovanimi time lapsi, razveseljuje obiskovalce družabnih omrežij in hkrati izziva morebitne posnemovalce. Za še več kreativnosti, pristopov, lokacij, učenja potrpežljivosti in znanj, ki jih je, med drugim nadgrajeval na znani ameriški akademiji.Z znancem,sta prišla v vršiško gledališče med zadnjimi. A še zdaleč ne zadnja. Medtem, ko jeen aparat usmeril v Prisankovo okno in nastavil sekvenčna proženja, se je z drugim premikal, pod taktirko sonca skozi okno, po zasneženem pašnem travniku. Seveda ima Gregor že zalogo posnetkov in fotografij iz lanskega novembra. In ve se, da je bil takrat tudi na ogledih nad oknom. Na grebenu Prisanka. In neuradno se ve, da ima več kot odlično zamisel, kako bo ponovno presenetil z izdelkom. Si predstavljate, kako se eden od alpinistov, ravno takrat, ko sonce posveti skozi okno, pojavi v prvem planu, navezan na plezalni vrvi?Če je Rašo tisti, ki v Ratečah vsako zimo meri in beleži višine snega, v letošnji ga je zasnežilo že blizu 4 metre, je v prostem času zaljubljen v Mojstrovke. Zato je del obvezne opreme, pripet na nahrbtnik cepin in zaščitna čelada, povsem nekaj običajnega.In ko se je vse skupaj, ob ne najbolj intenzivnem pomežiku sonca skozi Prisankovo okno končalo, smo se, že tako ali tako na ogromni koronski razdalji, razšli. Eni navzgor še do Erjavčeve koče, drugi v dolino.Strojnika,inpa sta medtem, z obema rolbama, odpirala Vršiško cesto. Zima v gorah se bo še marca, na vse načine branila, da bi se umaknila pomladi.P.S. Mednarodni gorski vodnikse je zjutraj med prvimi podal v vršiško strmino. S soplezalko se jima je mudilo v eno od zaledenelih smeri v Prisanku.