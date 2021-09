Učenci II. OŠ Celje poskrbeli za varnost svojih koles

Kolesarsko obarvan dan je dodatno popestril tudi kolesarski poligon, na katerem so lahko učenci preizkusili svoje kolesarske spretnosti tudi v praksi. FOTO: Blaž Samec/Delo

Z odlično opravljenimi nalogami in angažiranostjo na področju prometne varnosti je v minulem letu navdušila z najbolje ocenjeno izvedbo naloge Kolesarju prijazna šola in zavzetim spodbujanjem k aktivnem preživljanju prostega časa. Za nagrado so si tako učenci prislužili servis koles, na katerem so lahko tako učenci kot ostali preverili stanje svojih koles in opravili manjša popravila.Praktično nagrado v sodelovanju z družbo Butan plin podeljuje Zavarovalnica Triglav. Kolesarsko obarvan dan je dodatno popestril tudi kolesarski poligon, na katerem so lahko učenci preizkusili svoje kolesarske spretnosti tudi v praksi.Zanimive aktivnosti so privabile veliko število otrok, ki so sporočilo o pomenu gibanja in varnosti v prometu ponesli tudi v svojo lokalno skupnost., vodja programa Varno na kolesu, je ob tem povedala: »Kolesarska evforija, ki je zajela Slovenijo, se še vedno nadaljuje, kar pa prinaša tudi odgovornost, da mlade kolesarje in kolesarke spodbudimo k varni udeležbi v prometu. Učenci II. OŠ Celje so že večkrat dokazali, da se zavedajo pomena varnosti v prometu in trajnostne mobilnosti, pa tudi svoje vloge v lokalni skupnosti. Današnji servis koles, ki so ga popestrile tudi druge kolesarske aktivnosti, to še dodatno dokazuje in predstavlja odlično popotnico za varne kolesarske izlete tudi v jeseni.«Varno na kolesu letos že jubilejno, deseto leto združuje šolarje po vsej Sloveniji ter jih spodbuja k varnem in trajnostnem kolesarjenju v šoli in prostem času. Do danes je pri projektu sodelovalo že 26.000 mladih kolesarskih navdušencev iz več kot 250 slovenskih osnovnih šol. Razpis za novo šolsko leto je že objavljen, šole pa se nanj lahko prijavijo prek spletnega obrazca. Vse novice o kolesarskih aktivnostih in poteku letošnjega programa bodo na voljo na spletni strani in Facebooku.