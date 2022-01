Učenje dolgo v noč

Izpitno obdobje se bliža, s tem pa za študente tudi naporno in stresno obdobje, ko se učenje hitro prevesi dolgo v noč. Marsikdo poseže po kavi in energijskih pijačah, ki vsebujejo kofein, saj le ta stimulira delovanje centralnega živčnega sistema, poveča sposobnost koncentracije, mentalne sposobnosti, zvišuje nivo energije, poveča budnost itd.

Seveda pa se ti učinki od posameznika do posameznika razlikujejo - odvisni so predvsem od telesne mase, metabolizma, telesne aktivnosti, občutljivosti na kofein in seveda pogostosti uživanja.

Pa vendar, kaj pravzaprav je kofein? Vemo koliko ga lahko zaužijemo dnevno? Kako sploh prepoznamo izdelke s kofeinom? Preprosto. Z nedavno nadgradnjo aplikacije VešKajJeš je bila dodana tudi ta informacija. Ko potrošnik poskenira črtno kodo izdelka, se mu na zaslonu poleg drugih informacij prikaže tudi podatek, ali izdelek vsebuje kofein.

Omenjeni učinki marsikateremu posamezniku omogočijo, da se dlje in bolj zbrano uči. A ne smemo pozabiti tudi na stranske učinke kofeina, ki se lahko kažejo v pogostejšem uriniranju, saj deluje kot blag diuretik, hitrejšem srčnem utripu, glavobolu, nemirnosti, tresenju in nespečnosti. Stranske učinke lahko okrepi sočasno uživanje kofeina z nekaterimi zdravili in alkoholom.

Kdaj je kofeina preveč?

Kofein je grenka, psihotropna snov, ki je prisotna v več kot 60 različnih rastlinah in tudi v mnogih drugih izdelkih. Najdemo ga v energijskih pijačah, kavi, čaju, gaziranih sladkih pijačah, čokoladi, kakavu, slaščicah in v različnih prehranskih dopolnilih.

Glede na priporočilo Evropske agencije za varno hrano (EFSA) je največja dnevna količina za zdravega odraslega človeka, težkega 70 kilogramov, 400 miligramov kofeina oziroma 5,7 miligrama na kilogram telesne mase, ki pa ga ne smemo zaužiti naenkrat, temveč v 2- do 4-urnih presledkih čez dan.

Toliko kofeina na primer zaužijemo v 10-skodelicah kave espresso (30 ml), 8-skodelicah črnega čaja ali 5-pločevinkah energijskih pijač (330 ml). Za otroke je varna dnevna količina kofeina še manjša in jo hitro lahko presežejo, zaradi njihove manjše telesne mase.

»Napitkov s kofeinom ni priporočljivo zaužiti tik pred telesno aktivnostjo, zaradi morebitnih učinkov, ki jih ima lahko kofein (želodčne težave, srčna aritmija). So pa ti učinki odvisni od posameznika do posameznika,« opozarja Melita Kogovšek iz Zveze potrošnikov Slovenije in dodaja: »Izdelek s kofeinom ni preprosto prepoznati, izjema so pijače, ki vsebujejo veliko kofeina (več kot 150 miligramov kofeina na liter). Pri njih je poleg imena obvezna navedba: »Visoka vsebnost kofeina. Ni priporočljivo za otroke ali nosečnice ali doječe matere.« V izdelkih z nižjo vrednostjo kofeina, informacijo najdemo med sestavinami.«

Veš, kaj ješ nasvet: