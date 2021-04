Urejanje časa pri triatloncih, ki pride prav tudi ostalim rekreativcem

Ob normalnem delavniku je to skoraj nemogoče, kajne? FOTO: Shutterstock

Nasveti, kako urediti čas športnega rekreativca

Optimizacija velikokrat ni narejena zaradi prihranka časa, temveč zato, da lahko opravimo več treninga. Trening morate vpeti v svoj življenjski slog. Oziroma bolje rečeno, za triatlon je treba svoj življenjski slog malce spremeniti, če želite malce več trenirati.Tretjino treninga ali celo malo več lahko opravite čez vikend, ko se verjetno najlaže organizirate za vadbo, saj imate po večini vse dneve proste. Pa tudi daljše treninge je za vikend laže opraviti, ker nimate preganjavice iz službe in popoldanskih aktivnosti.Pri triatloncih začetnikih je v programu treninga za okoli osem ur tedensko. Vsak dan ena aktivnost, dvakrat plavanje, dvakrat ali trikrat tek, dvakrat kolo, dvakrat vadba moči. Ko daste tole na kup, dobite zelo zdravo mešanico rekreacije, ki vas bo dolgo ohranjala fit in, upajmo, zdrave. Česar vam čez teden ne uspe narediti, lahko nadomestite čez vikend.Pri tako imenovanih zmerno aktivnih triatloncih je plan zelo podoben, edina razlika je, da so napisani treningi malce daljši in zato je nekoliko več količine. Razlike je za kakšno uro ali uro in pol na teden. Kar se tiče zamujenih treningov, velja isto, veliko lahko nadomestite čez vikend. Vendar je program zastavljen tako, da je smiselno slediti dnevom tako, kot so zapisani, saj je upoštevano načelo obremenitve in razbremenitve oziroma lahki in težki dnevi se izmenjujejo. Če se vam zdi veliko treninga, naj vam prevedem, koliko ga potrebujete.Za tri večerne filme časa morate imeti, pa imate trening bolj ali manj pod streho. Kdor gre zvečer na sobno kolo, lahko to počne takrat, ko otroci že spijo, ali pa med gledanjem poročil. Iz izkušenj povem, da so poročila pri visokem srčnem utripu bolj »bizarna«, kot če jih gledaš z udobnega kavča. Vsaj pri meni visok srčni utrip doda drugo dimenzijo, ki malo prečisti moje misli, katere stvari so zame pomembne in katere so povsem nesmiselne.Pri programu zelo aktivnih pa je treninga občutno več. Takšen program ni napisan zato, da bi se ga ustrašili in na prvo žogo rekli, da je ta šport samo za »manijake«, ki ves dan nič ne delajo. Ravno nasprotno. Obstaja profil ljudi, ki so si pripravljeni vzeti več časa in si ga tudi lahko vzamejo. Na primer nekdo, ki ima mlado družino, bo težko treniral dve uri na dan. Nekdo, ki ima prilagodljiv delavnik in malce manj obveznosti, pa bo to brez težav opravil. Skoraj vsak dan je planirano, da bi naredili dve aktivnosti.Ob normalnem delavniku je to skoraj nemogoče, kajne? Razen če … Če začnete plavati ob 6.00 zjutraj, ko se bazeni odprejo, do 7.00 končate in ste do 7.30 v službi (če je to za vas izvedljivo). V nasprotju z zaspanimi sodelavci boste do 11.00 opravili vse, kar ste v tem dnevu nameravali. Vaši možgani bodo na sto odstotkih, ko se boste zjutraj usedli v službi oziroma začeli delati. V celotnem popoldnevu pa si izbojujte še dodatno prosto uro in boste zmogli izvesti tudi najobširnejši program.Ko trenirate triatlon, nikakor ne smete pozabiti na preostale vidike življenja. Če imate družino, si vzemite toliko časa, kolikor vam ga namenijo, če boste šli z glavo skozi zid, ne bo dobro za nikogar. Ne pozabite na prijatelje, ki niso triatlonci, ne pozabite, da šport ni edini vidik preživljanja prostega časa. V glavnem, rekreacijo si morate zares jemati z zdravo mero in ne pretiravati.Triatlon je šport, ki te potegne vase, je šport, ki te lahko zasvoji, zato si morate biti vseskozi sposobni nastavljati ogledalo, ali je to, kar počnete, v redu za vas in za vašo okolico. Zaradi vsega naštetega je optimizacija porabljenega časa toliko bolj potrebna.Splača se odstraniti balast iz našega življenja. Saj veste, kaj pravijo, dolžina življenja se meri tudi po tem, kaj vse ste v njem preizkusili in doživeli. Triatlon vam bo zagotovo povečal nabor novih doživetij, nikakor pa vam ga ne sme skrčiti.