V dolino Ravenske Kočne od 16. avgusta naprej preko zapornice

Občina Jezersko je z namenom umirjanja prometa v dolini Ravenske Kočne pri lovskem domu Pod Turni postavila zapornico, mimo katere se bo možno peljati s plačilom parkirnine oziroma z dovolilnico, do katere bodo upravičeni občani in občanke Občine Jezersko.

Upravičencem se dovolilnica izda brezplačno na podlagi pisne vloge, ki je objavljena na spletni strani www.jezersko.si v zavihku Vloge in obrazci.

Cena dnevnega parkiranja znaša 10 evrov. Maksimalno število motornih vozil v dolini Ravenske Kočne bo 100. Brezplačno parkiranje bo možno na parkirišču Pod Turni.

V dolino Ravenske kočne bo ob sobotah in nedeljah organiziran javni prevoz. Cena vozovnice znaša 2 EUR na osebo, otroci do dopolnjene starosti štirih let v spremstvu odrasle osebe pa imajo pravico do brezplačnega prevoza. Vozovnico potnik kupi pri vozniku.

Prevoz se izvaja v obe smeri med postajami: Planšarsko jezero - parkirišče Pod Turni - parkirišče Ravenska kočna (skupna dolžina približno 3,5 km) in sicer med 7.00 in 12.00 uro in med 14.00 ter 17.00 uro.