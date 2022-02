V Ribnici bodo zgradili največji kolesarski poligon v Sloveniji

Občina Ribnica na robu Obrtne cone Ugar gradi kolesarski poligon, t. i. pumptrack, ki naj bi bil največji tovrstni poligon v Sloveniji. Pogodbo o gradnji sta na občini podpisala župan Samo Pogorelc in predstavnica na razpisu izbranega podjetja Alliance Urška Drofenik.

Poligon se bo raztezal na skupno 1560 kvadratnih metrih površine, od česar bo same asfaltne površine z grbinami 699 kvadratnih metrov. Uporabnikom bosta na voljo dva poligona - manjši, namenjen najmlajšim obiskovalcem in začetnikom, ter večji, namenjen starejšim in izkušenejšim. Pozneje bodo ob poligonu uredili še ostale vsebine, ki bodo omogočale druženje, med drugim po besedah župana razmišljajo o balinišču ali fitnesu na prostem.

Z deli so že začeli. Trenutno lokalna podjetja urejajo spodnji ustroj poligona, z izkopom in ureditvijo odvodnjavanja, za kar mora poskrbeti občina, nato pa bo dela prevzelo podjetje Alliance. To ima sicer bogate izkušnje z urejanjem tovrstnih poligonov, saj jih je do zdaj po besedah Drofenikove uredilo že več kot 100, med drugim v Avstriji, Italiji in na Hrvaškem.

Vrednost del, ki jih bo podjetje opravilo v Ribnici, po danes podpisani pogodbi znaša nekaj manj kot 50.000 evrov. Po besedah Drofenikove bo šlo za večnamenski objekt, ki bo ponujal obilo zabave in rekreacije ter bo zadostil potrebam vseh generacij.

Poligon je po besedah župana eden od več projektov, ki jih za razvoj športa in rekreacije izvajajo v občini. Nasploh ocenjuje, da so z ekipo v zadnjih letih na vseh področjih naredili veliko, nekaj stvari pa jim je tudi še ostalo. Tudi te si želi uresničiti oz. dokončati, zato so bo jeseni znova potegoval za županski mandat.