V Sloveniji je za dober namen teklo 1.460 ljudi, tudi predsednik države

Po štirih letih je uradni tek spet potekal tudi v Sloveniji, povsod pa je bilo mogoče sodelovati tudi samostojno, z mobilno aplikacijo. V sloveniji je skupaj sodelovalo 1.460 ljudi, po celem svetu pa 161.892, veliko tudi na invalidskih vozičkih.

Pri nas je vreme sodelovalo. Kljub nekoliko slabšim obetom je štart potekal v soncu, kasneje pa so oblaki poskrbeli za idealno temperaturo.

Trasa, na kateri je teklo tudi kar nekaj tujcev, je potekala od ljubljanskega kongresnega trga, čez Domžale do Kamnika, Komende, Cerkelj na Gorenjskem, Vodic in Medvod. Najboljša na slovenskem teku sta bila na koncu slovenski triatlonec Denis Šketako in Švedska dolgoprogašica Sophia Sundberg, ki sta pretekla 55,5 in 49,3 kilometrov, Švedinja je bila s tem rezultatom tudi tretja na svetu, za Poljakinjo Patrycjo Talar (tekla je doma, 53,5 km) in Rusinjo Nino Zarino, ki je 56 km pretekla v ZDA. Pri moških je globalni zmagovalec Japonec Jo Fukuda (63,9 km), drugi je bil Poljak Dariusz Nożyński (63,9 km), tretji pa Britranec Jonas Müller (53,6 km).

Sophia Sundberg: »Zelo sem uživala. Slovenija je prelepa in res sem vesela, da sem za tek izbrala Ljubljano! Z rezultatom sem seveda zelo zadovoljna, dlje pa enostavno ni šlo. Kot zmagovalka lahko naslednje leto izbiram lokacijo in zdi se mi, da bom spet prišla sem.«

Denis Šketako: »Pravzaprav nisem računal na rezultat. Prijavil sem se, ker sem si želel dobrega treninga pred prihajajočimi triatlon tekmovanji. Za cilj sem si najprej izbral 35 kilometrov, potem sem podaljšal na 42, ampak je kar steklo in kar naenkrat sem bil na trasi sam.«

Najboljši v Sloveniji Denis Šketako ni računal na rezultat, a je sam sebe presenetil. FOTO: Siniša Kanižaj

Slovenija je edina država v kateri je na uradnem teku sodeloval tudi predsednik republike. Borut Pahor je velik podpornik tega teka, sodeloval je na vseh štirih ljubljanskih tekih od leta 2015 dalje, najboljši rezultat je dosegel leta 2016 (23,4km), letos pa je razdaljo praktično ponovil. Ko ga je ujela ciljna črta, ga je od osebnega rekorda namreč ločilo le 100 metrov.

»Danes je lep dan, še lepši je, ker je na sporedu ta tek in še bolj lepo je, ker gre za dober namen. Cilja si nisem postavil, ampak upam, da mi uspe priteči do centra Kamnika. Predvsem pa bom užival v teku in to želim tudi vsem drugim udeležencem,« je tik pred štartom povedal Borut Pahor.

Na tem teku ciljna črta lovi tekače

Tekači po vsem svetu štartajo istočasno, natančno ob 11h po UTC, pri nas je bilo to ob 13h, pol ure po začetku teka pa jim začnejo do potankosti usklajeno slediti zasledovalna vozila. Ta so opremljena z najsodobnejšo satelitsko tehnologijo in ves čas povezana s kontrolnim centrom v Avstriji. Njihova hitrost se skozi čas teka postopno zvišuje. Začnejo s 14 kilometri na uro, po dveh urah vozijo s hitrostjo 18 kilometrov na uro, nato pa nekoliko pospešijo in po štirih urah že vozijo s hitrostjo 34 kilometrov na uro. Pri tej brzini vztrajajo dokler ni ujet zadnji tekmovalec na njihovi trasi. Ko tekmovalca zasledovalno vozilo ujame, je tek zaključil, njegov rezultat pa predstavlja pretečena razdalja.

Ves izkupiček od štartnin gre v dobrodelni namen

Udeleženci so letos s štartninami po vsem svetu zbrali 4,7 miljona evrov, celoten znesek pa bo spet namenjen iskanju zdravila za poškodbe hrbtenjače pod okriljem fundacije Wings For Life.

Od leta 2014 se je globalnega dobrodelnega teka skupaj udeležilo že več kot milijon ljudi, milijonti udeleženec se je letos prijavil na uradni tek v švicarskem Zugu, kjer je ponosno nosil zlato startno številko. Od prve izvedbe teka do danes je bil premaganih kar 10.266.768,10 kilometrov in, še pomembneje, skupaj je bilo zbranih že 38,03 miljonov evrov.

Fundacija Wings for Life

Wings for Life je neprofitna fundacija, ki financira raziskave hrbtenjače in katere misija je najti zdravilo za poškodbe hrbtenjače. Ustanovljena je bila leta 2004 in od tedaj po vsem svetu financira raziskovalne projekte in klinične preiskave. Vprašanje ni, ali se bo zdravilo in način zdravljenja poškodb hrbtenjače kdaj odkrilo, vprašanje je le kdaj, zato vsak, ki se udeleži teka Wings For Life World Run, prispeva delček na poti proti cilju. Več na www.wingsforlife.com.