V spomladanskih kolesarskih začetkih bodite pozorne, kako se boste oblekle

Če ste se čez zimo posvečale zimskim radostim in vzdrževale kondicijo z drugimi športi, se posvetite spomladanskemu kolesarjenju s trezno glavo.

Čeprav ste v dobri formi in se počutite močne, se mora vaše telo po nekajtedenskem ali nekajmesečnem predahu vseeno spet navaditi na kolesarsko držo, vaše noge pa na obrate.

Zato je priporočljivo, da se seznanjate s specialko postopno in da si nikakor ne izberete 100-kilometrske ture za svojo prvo spomladansko vožnjo.

Vsako pretiravanje »na suho«, to pomeni brez kolesarske baze, lahko povzroči kakšno neljubo poškodbo in vam pokvari precejšen del kolesarske sezone. Poudariti moram, da se kolesarska baza nabira čez zimo. Če vam pozimi iz kakršnih koli razlogov ni uspelo nabrati dovolj kilometrov, vam bo torej spomladanska panika nadomeščanja baznih kilometrov prinesla več škode kakor koristi. Najpogosteje se ob nespametnem pretiravanju v tem času srečujemo z bolečinami v kolenih.

V kolesarskem žargonu celo obstaja izraz za takšno poškodbo, »spomladansko koleno«, ki je dobila ime po vseh kolesarjih, ki zaradi strahu pred preslabo kolesarsko formo (in previsokimi cilji) v marcu, aprilu in maju želijo na hitro nabrati kilometre, ki bi jih morali nabirati čez zimo. Pri tej poškodbi gre običajno za vnetje vezi, ker v prekratkem času hočete preveč in zato preobremenite koleno. Bolečina se lahko pojavi na zadnji ali na sprednji strani kolena. Načeloma je to »nedolžna« poškodba, ki se lahko včasih celi zelo dolgo, če ste neposlušni, pa jo lahko prisilite v kaj resnejšega.

Ker je kolesarska sezona dolga, imate še vedno dovolj časa, da se pripravite na izbrane kolesarske dogodke. Vendar je zdaj res skrajni čas, da sedete na kolo. Kako torej začeti? Začnite s krajšimi vožnjami, ki jim počasi dodajate hitrostne intervale in intervale za moč. Če niste ravno začetnice, imate nekaj kolesarske vzdržljivosti že iz preteklih sezon, zbuditi morate le še svoje telo in srce, da se bosta spet navadili kolesa.

Po nekaj lahkotnih vožnjah s čim višjo kadenco lahko začnete dodajati nekajsekundne sprinte, da boste v noge počasi nazaj dobile hitrost. Nekajminutni intervali s težkim prenosom v klanec vam bodo obudili moč v nogah. Če imate možnost, se vsake toliko časa pridružite kakšni skupinski vožnji, da se boste spet navadile na vožnjo v skupini in na pravila skupinske vožnje (t. i. kolesarski bonton), preden se boste znašle na eni od organiziranih rekreativnih kolesarskih prireditev. Saj veste, tam bo gneča.

Pomembno je tudi, da se med spomladanskimi treningi osredotočite nase. Če boste kolesarile v skupini, se nikar ne primerjajte z drugimi kolesarkami in kolesarji, ki imajo več kolesarske baze kakor vi. Če vas danes prehitijo v klanec, bo že čez dva tedna lahko slika povsem drugačna. Naj vas to ne skrbi, naj vam bo to motivacija. Postavite si svoje cilje, ki jim boste sledile po pameti in svojih zmožnostih in na koncu uresničile tako, kot si želite. Zapomnite si, da je vaše zadovoljstvo na kolesu edino, ki šteje.

V spomladanskih kolesarskih začetkih bodite pozorne tudi na to, kako se boste oblekle. Ta čas je za kolesarje glede tega precej neprijeten, saj so lahko jutra še zelo sveža, dan pa prijetno topel. Tako je običajno pretoplo za zimska in prehladno za poletna oblačila. Treba je najti vmesno pot. Veliko smo že govorili o tem, pa vendar ni odveč, če še enkrat poudarim, da je najboljša rešitev večplastno oblačenje z možnostjo oblačenja ali slačenja plasti. Zelo dobrodošel je anorak, ki zelo dobro nadomesti zimski windstopper na spustih, prav pa pride tudi, če vas ujame kakšna muhasta marčevsko aprilska ploha. Poleg tega v žepu ne zavzame veliko prostora.

Ker bo vaš kolesarski uspeh odvisen tudi od vašega kolesa, je zaželeno, da mu pred začetkom sezone namenite kakšno urico, ga lepo očedite in pripravite za na cesto. Same lahko pregledate plašče na gumah, ali delujejo zavore, menjalnik, ali je treba naoljiti verigo itd. Če že dolgo ni obiskal servisa, je mogoče zdaj pravi čas za to. Po rednem pregledu se bosta oba počutila bolje, kolo bo teklo gladko, ve pa se boste počutile bolj varne.

Kako se obleči spomladi, ne da bi nas zeblo ali bilo vroče

April je postregel z idealnim spomladanskim vremenom, a na cestah je bilo možno srečati kolesarja v popolnoma kratkih oblačilih, torej v kratkih rokavih in kratkih hlačah, do kolesarja, ki je bil še vedno v zimski opravi, torej dolge zimske hlače, podčelada, jakna z dolgimi rokavi in tako naprej. Kako se obleči, ko se temperature zraka čez dan tako močno spreminjajo, je vprašanje?

Razumljivo, saj se svet vrti na boljše in ne na slabše. Tako revolucijo, kot jo udejanjujejo proizvajalci športnih oblačil se lahko kosajo le še tisti, ki izdelujejo elektronske izdelke. Že nekaj sezon se dogaja prava revolucija v materialih, ki se uporabljajo za izdelovanja oblačil namenjenih za šport in rekreacijo.

Razlika ni samo v materialih in udobnosti, ampak tudi v teži, ki je naenkrat postal poleg udobnosti poglavitni faktor pri nakupu. Jasno, danes se v kolesarstvu vse šteje na grame in na stotine evrov. No, ni vse drago, kot se sliši. Še vedno se da kupiti oprema, ki te ne oropa do kosti in je še vedno zelo, zelo uporabna, udobna in seveda očem privlačna, kar pa tudi ni zanemarljiv podatek v današnjih časih, kajne?

Priporočilo za nakup kolesarskih oblačil bi bil naslednji. Če malce bolje pomislim na zadnji dve zimi bomo, kot kaže, kar nekaj denarja namenjenega za »termo« drese privarčevali. Ampak kot pravijo izkušene stare mame: Dokler je črka R v mesecu, se kratkih rokavov ne nosi! Osnovni nasvet se glasi: oblecite se letnemu času primerno. Zahtevnost vprašanja se najbolj pokaže zdaj, ko nam vremenarji v aprilu napovedujejo od nič stopinj zjutraj do osemnajst stopinj ob poldne in pet stopinj zvečer. Ne bodite »lahkoživke« ne slecite se prehitro, če se odpravite kolesariti ob poldnevu.

Časi se spreminjajo in, če v Sloveniji tekstilna tehnologija životari iz dneva v dan to ne velja za večino preostalega »razvitega« sveta. Danes kolesar na sebi nosi bistveno manj oblačil, kot nekoč pa ga vseeno ne zebe. Na trgu je možno dobiti napredne materiale iz raznoraznih sestavin, ki imajo eno samo nalogo: obvarovati vas mraza. In to jim zelo uspeva. Verjamete, da ima kolesar pozimi enako število oblačil na sebi, kot pa poleti?

Jasno, zunaj je čez dvajset stopinj in normalno je, da bom šel na kolo v kratkih rokavih. Drži, vendar moramo to početi postopoma. Kolesarjeva oblačila so tako specifična, da se da prilagoditi za prav vsako temperaturo.

Ko temperature splezajo nad 15 stopinj po Celzijusu si lahko omislimo rokavčke in nogavčke. To so tisti najbolj smešni kolesarski artikli, oziroma najbolj smešni športni artikli. So pa nadvse učinkoviti. Poleg štejem tudi prevleke, nogavice, ki si jih poveznemo čez čevlje, zato pišem v množini. Brez heca, gre za zelo smešne dodatke k kolesarjevimi oblačili, vendar so nepogrešljivi. Ravno tako spomladi, nikoli ne smemo pozabiti na vetrovko.

Danes obstajajo celo take, pod katerimi z lepa ne »zašvicamo«, kar pomeni, da so narejene iz tako naprednih materialov, da so že pravi multipraktiti. In kar je najpomembneje, tako lahko zložljive so in tako lahke, da nas v žepu majice niti najmanj ne motijo. Potem je tu še anorak brezrokavnik, pravi hit med kolesarji, kos oblačila, ki ga imamo praktično s sabo skozi celo leto…

Našteta oprema oz. dodatki k oblačilom so učinkoviti zato, ker jih pred vožnjo oblečemo, potem pa jih lahko po potrebi med vožnjo tudi slačimo. In ker so ti dodatki minimalistični, a ogromno pripomorejo, jih enostavno spravimo v žep majice in kolesarimo naprej.