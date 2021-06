V videu Pogačar in Roglič preverjata svoje poznavanje Slovenije

Aktivacijska kampanja z ekipo Jumbo Visma

Nadaljevanje oglaševanja na Euorsportu tudi v mesecu juliju

Tudi letos je Slovenska turistična organizacija ob Dirki po Franciji zasnovala komunikacijsko kampanjo za dvig prepoznavnosti Slovenije kot turistične destinacije v povezavi sinin lansirala nov promocijski video s slovenskima kolesarskima asoma.Po lanskoletnem uspehu naših kolesarjev na Dirki po Franciji, ko sta naša kolesarska asa posegla po najvišjih mestih in tako izjemno prispevala k prepoznavnosti Slovenije v svetu, je STO tudi letos zasnovala komunikacijsko kampanjo, s katero želi milijonsko občinstvo ponovno navdušiti nad Slovenijo kot destinacijo za aktiven oddih.Kolesarska Dirka po Franciji, bolj znana pod imenom Tour de France, je največja in najprestižnejša tritedenska kolesarska dirka na svetu. Letos se odvija 108. leto zapored, od 26. junija do 18. julija, favorita za skupno zmago na dirki pa sta kar dva slovenska kolesarja, Primož Roglič in Tadej Pogačar. Dirko vsako leto spremlja milijone kolesarskih navdušencev. V letu 2020 je bila Dirka po Franciji prenašana v kar 190 državah, samo na televiziji Eurosport pa si jo je ogledalo 37 milijonov gledalcev. Impresiven doseg imajo tudi digitalni mediji organizatorja - uradni profil dirke na družbenih omrežjih ima 8,7 milijona sledilcev, spletna stran dirke pa je v lanskem letu dosegla 202 milijona ogledov.STO je tako tudi letos zasnovala celovito komunikacijsko kampanjo v času Dirke po Franciji, ki bo obsegala nov video s slovenskima kolesarjema, komuniciranje z mediji, niz vsebin na portalu Slovenia.info, novičnike, vrhunske vizuale ter intenzivno in agilno komunikacijo na družbenih omrežjih.V videu Primož in Tadej preverita svoje poznavanje turistične ponudbe v Sloveniji. Z videom, ki je nastal v produkciji ekipe Karata Film, želi STO na zanimiv in humoren način predstaviti Slovenijo kot vrhunsko kolesarsko destinacijo ter navdušiti gledalca, da se v kvizu preizkusi tudi sam. Kolesarja na vprašanja odgovarjata v svojem najbolj domačem okolju – na kolesu seveda – v kulisi videa pa spremljamo vzpon na Vršič ter s pravilnimi odgovori gledalca vodimo po Sloveniji. Pristni odzivi obeh kolesarjev med naporom na trenažerju dodajo igriv moment videa.Video z Rogličem in Pogačarjem je v seriji novih videov, ki jih bo STO v naslednjih mesecih pripravljala z znanimi slovenskimi športniki in kasneje tudi drugimi ambasadorji. Tako bomo turistično ponudbo povezali s svetovno prepoznavnimi slovenskimi obrazi, ki pomembno pripomorejo k prepoznavnosti Slovenije v svetu.Na portalu Slovenia.Info je STO vzpostavila novo pristajalno stran z naslovom Zakaj pri Tour de France ne gre brez omembe Slovenije? Poleg zgodb Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja so izpostavljene tudi številne druge kolesarske vsebine. Med njimi tudi prispevek Deset razlogov za izbiro kolesarskih doživetij po Sloveniji.V mesecu juliju bo Slovenijo ponovno obiskala tudi razvojna ekipa nizozemskega kolesarskega klub Jumbo Visma, katere član je naš kolesarski as Primož Roglič in s katero STO izvaja številne promocijske aktivnosti že od leta 2017. Ena od skupnih promocijskih aktivnosti so tudi priprave razvojne ekipe Jumbo Visma na Rogli. Lani je bila ekipa Jumbo Visme navdušena nad Slovenijo in njihov vodja Robbert de Groot je dejal, da je Slovenija popolna za kolesarstvo in kakovosten trening.Ker želijo opraviti veliko višinskih metrov, je področje okoli Rogle idealno za njihovo ekipo, zato lahko s ponosom oznanimo, da jih bomo na Rogli gostili tudi v letošnjem letu. Več kot 20 obetavnih kolesarjev se bo v Sloveniji urilo med 3. in 10. julijem, ko bodo lahko zopet uzrli lepote in občutili strmine čudovitega Pohorja. V tem času bo kolesarski klub Jumbo Visma v sodelovanju z STO ter združenjem Slovenia Outdoor in podjetjem Unitur pripravil tudi aktivacijsko kampanjo, v sklopu katere bodo svoje sledilce nagovarjali, da sodelujejo v nagradni igri. Medsodelujočimi bo srečni nagrajenec prejel vikend kolesarski paket na Rogli. Poleg pripravljalnega tabora, aktivacijske kampanje in angažmaja navijačev pri promociji znamke I feel Slovenia pa sodelovanje z Jumbo Vismo obsega tudi objave o Sloveniji v e-novičniku ekipe in objave na njihovih družbenih omrežjihVes mesec junij in julij, tudi v času dirke Po Franciji, na televizijskih programih Eurosport 1 in 2 ter na spletnih straneh Eurosport.com poteka oglaševalska kampanja Slovenije, ki s predvajanjem 30-sekundnega videa prav tako nagovarja ljubitelje aktivnega oddiha.Poleg številnih aktivnosti, ki se bodo odvijale na spletu, pa je STO opremila tudi slovenske navijače z zastavicami, da bodo na trasi tudi sami spodbujali naše šampione in celotnemu svetu pokazali, da je Slovenija dežela s športnim srcem.