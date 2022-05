Vse, kar morate vedeti o Pohodu in Teku trojk 2022

Mestna občina Ljubljana in Timing Ljubljana bosta od 5. do 7. maja 2022 pripravila tradicionalni, že 64. pohod Pot ob žici. Gre za največjo športno-rekreativno prireditev pri nas, ki vsako leto privabi več kot 30.000 udeležencev.

Največ udeležencev običajno privabi pohod po poti okoli Ljubljane, kjer je med 2. svetovno vojno stala žičnata ograja italijanskih in kasneje nemških okupatorjev - zato tudi ime Pot ob žici.

Prireditev je namenjena vsem, tako najmlajšim kot starejšim, ki se zavedajo pomena zdravega načina življenja in želijo preživeti dan v dobri družbi, sproščenem vzdušju ter spoznati Ljubljano s pohodniške perspektive.

Tradicionalno bodo s Pohodom začeli vrtci (četrtek, 5. maj), dan pozneje se jim bodo pridružili osnovnošolci in srednješolci (petek, 6. maj). V soboto, 7. maja, pa bodo potekali krajši rekreativni pohodi in rekreativni pohod na 35 km.

Krajši rekreativni pohod, sobota, 7. 5. 2022, med 7. in 12. uro

Rekreativni pohod na 35 km, sobota, 7. 5. 2022, med 6. in 17. uro

Pomembno

Vse pomembne novice in informacije o Pohodu smo zbrali na povezavi: Vse, kar morate vedeti o Pohodu

Onemogočen dostop do KT-4 Jarše

Zaradi popolne zapore Leskoškove ceste bo v času prireditve onemogočen prehod oz. dostop do KT-4 Jarše, ki se nahaja pri Vojašnici Edvarda Peperka. Prehod čez delovišče je nevaren in strogo prepovedan!

Pohodnikom je na voljo alternativna pot, pred zaporo pa je tudi obvestilo, kjer poskenirate QR kodo KT-4. Na isti lokaciji je tudi stacionarni žig. Vse označbe in zemljevide najdete tukaj. Prosimo, da dosledno upoštevate navodila in priporočila. Hvala za razumevanje!

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vse, kar morate vedeti o Teku trojk

Tek Trojk bo v soboto, 7. 5. 2022. Štart Teka trojk na 12, 5 in 29 km bo na Stritarjevi ulici, in sicer ob 9. uri za 12, 5 km ter ob 9.30 uri za 29 km. Tekači na 12,5 km se boste razvrstili v štartne cone. Vse ostale informacije so zbrane na povezavi.

Prevzem štartnih številk za Tek trojk

Prevzem štartnih številk za Tek trojk je možen v teh terminih:

četrtek, 5. 5. 2022, 13.00 - 19.00, Trg republike

petek, 6. 5. 2022, 13.00 - 19.00, Trg republike

sobota, 7. 5.2022, 7.00 - 9.30, Trg republike

S seboj imejte voucher, ki ste ga prejeli na e-naslov po prejetem plačilu.

Pomembno!

Ne hodite na TIMING Ljubljana. Vse tri dni bo prevzem na Trgu Republike. V času prireditve 64. Pohoda - Pot ob žici in Tek trojk bo v Ljubljani veljala posebna prometna ureditev, ki bo začasna.

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Pitniki na trasi Pohodov ob žici

Ljubljana ima na trasi Pohoda ob žici veliko pitnikov, zato vas vabimo, da si čisto vodo natočite tudi vi. S tem prispevate k čistemu okolju, učinkoviti rabi virov ter nižjemu ogljičnemu odtisu, torej k organizaciji dogodka brez odpadkov (Zerowaste zaveza). Točne lokacije pitnikov na Pot-i in vse razpoložljive informacije najdete na spletni strani: https://www.pohod.si/Novice/34

Letos bomo vsem pohodnikom omogočili, da si natočijo pitno vodo še na treh dodatnih lokacijah, ki bodo označene s posebno tablo 'NATOČI SI VODO'. Lokacije so na spletni strani: https://www.pohod.si/Novice/59 Javni pitniki obratujejo v toplejših mesecih, praviloma od aprila do konca oktobra.