Danes, ko je svet ubralo drugačno pot, je družbeno življenje postalo in ostalo malo drugačno.Vse do sedaj, ko smo besedi dosegljivo in pričakovano imeli za samoumevni, se nikoli nismo vprašali ali si postavili vprašanja »bomo še kdaj tako ležerno uživali in se družili?«Druženje za vsakega od nas predstavljala svoja merila. Nekateri smo zahajali v bare, v diskoteke, spet drugi na športne prireditve in družabne večere.Ob vsem tem se poraja vprašanje in pretihotapiti se dvom »Kje naj danes samski spoznajo svojo sorodno dušo?«Na spletu se je podvojilo število klepetalnic in portalov za spoznavanje. Z enostavnimi aplikacijami je mogoče spoznati veliko ljudi, drugačnih ljudi in prav tako predstavljajo različne vrste druženja. Sami portali posameznikom omogočajo virtualnost, ki je v takem obsegu človeštvo nikoli ni poznal. Če smo pred časom verjeli in bili na dobri poti, da bomo kmalu od samega dolgčasa odložili telefone in se spet začeli pogovarjati, smo danes resnici na ljubo odkorakali nazaj, globoko nazaj.Ob branju knjige, se prezrcalimo na druge konce sveta, hodimo v čevljih naših junakov in si grizemo nohte ob izginotju glavnega lika. V klepetalnicah, med portali pa smo mi oz. morali bi biti mi. Tukaj prezentiramo sebe, ker tiste vrstice, ko pišemo neznani osebi na drugi strani prestavljalo našo lastno knjigo, ki si jo nekje v sebi želimo, da jo prava oseba želi in zna prebrati.Gremo, pa čeprav ne vemo kam. Hodimo, pa čeprav ne verjamemo. Dvomimo, pa čeprav se zdi to najbolj enostavno tisti trenutek. Verjamemo, ker si tudi mi želimo druženja in spoznavanja novih oseb. Globoko v sebi, si želimo, da spoznamo osebo, ki si želi enako. A preden pride do zmenka je treba ohraniti trezno glavo in vklopiti razum. Naivnost nam tisti trenutek ne pride prav, zato je smiselno, da uporabimo lahkotnost in kanček previdnosti, katera se še vedno poigrava z rahlim navdušenjem.Tukaj smo glavni junaki mi. Besede so te, ki nas vodijo in katere hkrati povejo veliko, a na drugi strani premalo, ker ni fizičnega stika, da bi verjeli v to.Zmenek na slepo oz. z drugimi besedami, »zmenek med vrstami« je poln zmede in sramežljivosti. Zdaj gre zares si rečemo, spoznali bomo osebo, katera nam je krajšala dneve in polepšala večere. Mogoče je na začetku čudno oz. zna biti neprijetno, ker mi kot zakomplicirana človeška bitja, si ponavadi sami naredimo sliko, katero hočemo videti. In žal prevečkrat sledi razočaranje.Takrat si rečemo, da je čas, da si ozavestimo besede in jih poskušamo razumeti, da nas bodo pričakovanja ubijala od znotraj. Vedno znova se nam bodo ti kamenčki mozaika, če bomo v vnaprej imeli pripravljen scenarij in upali, sesuli in razbili.Na koncu si podamo roko in premagamo strah, dvome in tabuje. Skupaj smo v tem in skupaj bomo premagali to distanco in kilometre, ki so med nami.Uspelo nam bo na tak ali drugačen način. Možnosti in priložnosti je veliko in še veliko več jih bo. Naj bo naš čas na internetu produktiven in kvaliteten, saj si v končni fazi zase želimo le najboljše, kajne? Uspešno surfanje vam želim ...