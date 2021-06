Zdravo življenje: kako prisluhniti svojemu telesu

Morda potrebujete dan počitka?

So to znaki staranja?

Čudno zaznavanje srčnega utripa

Izgorelost?

Razpoloženje je bistveno

Ali opažate bolečine, ki se ponavljajo znova in znova? FOTO: Jure Eržen/Delo

Spremembe teka

Poškodba ali le bolečina?

Pohodite zavoro

Težave s spanjem

Bolečina, ki ne preneha

Poznate se od znotraj in od zunaj: kako se počutite na dober dan, kdaj se počutite na off, kako, ko ste bolni, in kako, ko ste spočiti. FOTO: Jure Eržen/Delo

Nova zatrdlina?

Alergije

Zaupajte si



Kaj lahko pomaga zdravniku?

Naslov, pod katerega in članek se je pri Medicine.net podpisala zdravnica, nam lahko pove ogromno o zdravju nasploh, pa tudi o našem športnem zdravju, seveda.Jennifer Robinson je ugledna ameriška klinična epidemiologija, ki se ukvarja s kroničnimi boleznimi, s kardiovaskularnimi boleznimi, je tudi raziskovalka in profesorica.Pravi, da nas bo naše telo po svojih močeh skušalo obvestiti, če gre z našim zdravjem nenadoma drastično narobe. Če se začnejo dogajati čudne stvari, denimo, da opazimo spremembe, da slabše vidimo, težje govorimo, hodimo, manj jasno razmišljamo, ali komuniciramo, ali imamo bolečine v prsih ali težko dihamo - takrat je najbolje poklicati prvo pomoč. Ne čakajte, da se boste morda čez čas počutili bolje, je zapisala dr. Robinson.Če gre za možgansko kap ali srčni napad takoj potrebujete zdravniško oskrbo.Ne počutite se dovolj dobro, da bi si privoščili zamišljeno rekreacijo. Boste spustili vadbo? Skušajte se začutiti. Se počutite, da vas vse boli in da je v vas vse obrabljeno? Potem boste morda potrebovali kašen lažji dan. Vas mika vaša najljubša oddaja in vaš kavč?Kako pogosto potrebujete počitek, je odvisno od tega, kako težko delate in kaj počnete in kako se počutite. Če vas nič ne boli, je po navadi nekaj gibanja dobra ideja. Osebni trener vam lahko sestavi urnik treningov, ki gradi vaš napredek na okrevanju.Nekatere bolečine zaradi obrabe telesa so naravne, ko se staramo. Lahko pa opazite, da niste več tako prilagodljivi ali močni kot nekoč. Blazinjenje gibov na sklepih in med kostmi hrbtenice se lahko začne rušiti. To lahko škoduje ali omeji vaše sposobnosti za gibanje. Pomaga ostati aktiven, toda ko bolečina ne izgine, vam bo zdravnik morda predlagal poseben vadbeni program, ki bo tudi zdravljenje.Morda boste imeli občutek, da vam v glavi zvoni ali vas bo motila omotica med rekreacijo, s povečanim ali upočasnjenim utripom. Če to traja več kot nekaj minut ali se nam to pogosto zgodi, je to morda posledica bolezni ali težav s srčnim ritmom. Resne bolečine v prsih ali težave s hojo ali govorom lahko pomenijo srčni napad ali kap: pojdite v bolnišnico. Sicer enostaven trening, ki se nenadoma zdi neverjetno težak in ko se nam dvigne utrip za dalj časa kot običajno, to lahko pomeni, da pretiravate. O simptomih se posvetujte z zdravnikom.Tudi slovenska bolezen, lahko dodamo, čeprav nas ob tem kdo čudno gledajo celo zdravniki. Zlasti kakšni starejši, ki še malo svetujejo v pokoju ... Če ste pod stresom, ki kar ne popusti, vas to lahko resnično pripelje do tega, da se boste sesuli. Morda boste opazili, da imate manj energije, glavobole, razdražen želodec ali druge simptome. Malenkosti, ki ste se jih prej znali otresti z levo roko, vas zdaj nenadoma zelo motijo.To so lahko znaki, da morate okrepiti veščine za obvladovanje stresa. Kaj pomaga: gibanje, pozitivni odnosi, meditacija, nasmeh in smeh ter odmori od tistega, kar povzroča stres.Vsakdo ima trenutke, ko se počuti slabo ali tesnobno. Če pa imate depresijo ali tesnobo, vas lahko ta stanja prizadenejo tako fizično kot čustveno. Morda boste opazili, da veliko jokate, se namenoma osamite, izogibate se stvarem, ki jih imate radi, imate napete mišice, težko se koncentrirate in spite ali jeste več (ali manj) kot običajno. To so znaki za pogovor s svojim zdravnikom ali terapevtom, seveda, če želite poiskati pomoč.Če ugotovite, da jeste veliko več ali veliko manj kot običajno, vam telo morda govori, da nekaj ni povsem v redu. Mogoče ste v stresu in jeste zaradi čustvenih težav. Lahko pa, da ste depresivni, in vam to zmede tek. Nekatere okoliščine, lahko tudi staranje, lahko vplivajo tudi na vaš tek. Pomaga biti aktiven in naklonjen aromatični, zdravi hrani. Če pa to ne pomaga, bo treba do zdravnika.Dobra telovadba vedno prinese vsaj rahlo bolečino. Toda bolečina v mišicah, ki traja več dni, lahko pomeni, da ste pretiravali - da ste preveč, bili prezgodnji z intenzivnostjo ali da ste premočno garali - in se poškodovali. Najbolje je, da počakate, da se vrnete v normalno počutje, in šele potem ponovno vadite. Torej, da naj ostanete zdravi in ​​se lahko držite svoje vadbene rutine, naj bo vaša intenzivnost vadbe sprva nizka in naj le počasi narašča.Ko vadite in vaše telo zavpije Stop!, si nemudoma prisluhnite. Takoj se ustavite.. Morda ste si zlomili kost ali strgali mišico ali vez. Poskusite s temile zadevami ...Počitek: lezite in tako telo razbremenite lastne težeLed: za 20 minut na boleče mestoStiskanje: uporabite elastičen povojVišina: dvignite ranjeno območje (če je mogoče,da bo nad višino našega nosu)Pojdite na urgenco, če je bolečina močna,če se poslabša ali pa imate tudi povišano telesno temperaturo in vas trese. Pokličite svojega zdravnika, če vas po dveh tednih tednih še vedno boli.Ali se ponoči pogosto premetavate? Vam vaše telo morda govori, da potrebujete več spanja? Najprej poskusite s preprostimi stvarmi, na primer s spanjem in vstajanjem, vsak dan ob istem času, sicer je nujno, da spite vsaj sedem ur na noč. Spalnica naj bo hladna in v njej ne glejte televizije ali preverjajte novosti s telefona. Pomaga tudi aktivnost čez dan. Izogibajte se velikim obrokom in kofeinu preblizu spanju. Če to ni dovolj, se posvetujte s svojim zdravnikom, v čem je težava.Ali opažate bolečine, ki se ponavljajo znova in znova? Ne poskušajte jih prikriti z zdravili ali jih preprosto skušajte predelati. Zagotovo želite preprečiti, da bi se manjša bolečina spremenila v ogromno težavo, ki ne bo izginila. Zdravnik vam lahko pomaga natančno določiti vir težave in jo odpraviti. Morda boste potrebovali fizikalno terapijo, da se boste začeli počutiti bolje.Ne glede na to, ali ste ženska z bunkico v dojkah ali mladenič z zatrdlino na modih, je dobro, da vas pregleda zdravnik. Zagotovo ne morete povedati, kaj to je, težavo lahko opišete zgolj o na podlagi počutja. Ne, to nikakor ni vedno rak, vendar je pomembno, da se o novih grudicah zagotovo pozanimate čim prej, če boste morda potrebovali zdravljenje.Morda mislite, da imate alergije na cvetni prah ali da črevesje ne zmore predelati laktoze ali glutena. Ali pa opazite, da vas koža nenadoma srbi in posuši. To so stvari, o katerih je enostavno hitro sklepati. Dobro je obiskati zdravnika, da ugotovi, ali res imate alergijo ali kaj drugega povzroča vaše simptome. Tako boste vedeli, čemu se morate izogibati in kako ravnati s sprožilci.Poznate se od znotraj in od zunaj: kako se počutite na dober dan, kdaj se počutite na off, kako, ko ste bolni, in kako, ko ste spočiti. Vse se lahko odrazi na vašem telesu, od zaradi stresa, boleče stegenske mišice po pohodništvu skozi vikend, pa vse do česa resnega. Včasih je težavo težko sam opisati, zato nikoli ne oklevajte in vprašajte svojega zdravnika, ki je v službi zato, da vam pomaga.Ko greste k svojemu zdravniku in ugotovite, kaj povzroča težave, ki ste jih opazili, vam bo pomagalo nekaj stvari.Sestavite seznam svojih simptomov, kdaj so se začeli, kaj vam pomaga, kaj jih poslabša, in kako ste poskušali odpraviti težavo. Povejte svojemu zdravniku o vseh stvareh, ki jih jemljete, vključno z vitamini, zeliščnimi izdelki, zdravili brez recepta in zdravili na recept. In prinesite seznam vprašanj, ki vas preganjajo v mislih.