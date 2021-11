Zimske kolesarske čelade ne obstajajo, zimski čevlji pač

Pred leti sem na pet naslovov proizvajalcev poslal vprašanje, zakaj ne delajo zimskih čelad. Dobil sem tri odgovore, dva sta bila enaka, da pač kolesarstvo ni zimski šport, tretji, pa je odgovoril, da je vprašanje zanimivo in bodo razmislili.

Minilo je več sezon, še danes nihče na svetu nima v svojem proizvodnem katalogu zimske kolesarske čelade, ki bi bila namenjena za cestno kolesarjenje oz. daljše ture. Obstajajo modeli, ki jih priporočajo mestnim kolesarjem, ki pa po mojem mnenju ne ustrezajo rekreativnim ali tekmovalnim kolesarjem.

Na drugi strani telesa pa so kolesarski čevlji. Zimsko različico delajo že vrsto let, ampak zelo malo jih prodajo. Kar je spet zanimivo. Zimski kolesarski čevlji stanejo toliko kot običajni, tudi narejeni so odlično, kar pomeni, da vsebujejo enake materiale za podplate, opetnike ... samo površje in notranjost čevlja je iz nepremočljivih, bolj toplih in udobnejših materialov. Vseeno večina kolesarjev raje čez čevlje navleče galoše ali posebne nogavice. Med kolesarji se uporablja tudi izraz gamaše, ampak vemo, kaj so gamaše in kaj galoše. No, vedno bolj uporabni so naprstniki, ki jim res lahko rečemo gamaše, saj le delno ščitijo noge.

Dobri zimski čevlji morajo biti iz nepremočljivih materialov in hkrati morajo »dihati«, podplat mora biti enakovreden tistemu, ki ga imate na letnih čevljih, le vložek je bolj udoben in topel. Najboljše se tudi na zgornjem delu, torej nad gležnjem tesno oprijemajo noge, da ne spustijo vode, če so slučajno mokre hlače. Torej, so dobre tudi za kolesarjenje v dežju.

Zimskih čelad še ni

Ker kolesarimo tudi v mrazu, bi res potrebovali zimske čelade. Sprašujem se ali bi pomagala ali bi bila sploh smiselna in funkcionalna? Trenutno si pomagamo s podkapami oz. podčeladami. Poznamo zimske, ki so iz najbolj toplih materialov in jesensko spomladanske, ki so bolj vetrolovne narave oz. nas ščitijo proti vetru. Zimske podčelade so res nadloga. Hitro nam je vroče, lasje (če jih imamo) so hitro mokri in potem nas hitro začne zebsti. Seveda, pozimi ne delamo dolgih tur, vedno priporočamo največ dve uri, ampak, vemo kako je s takimi priporočili.

Poskus, ki se ni obnesel pri proizvajalcu Giro. FOTO: Arhiv proizvajalca

Zimski cestni kolesarski čevlji Sidi ZERO Gore 2

Zimski kolesarski čevlji Fizik Artica R5

Zimski kolesarski čevlji Fizik Artica R5. FOTO: Arhiv proizvajalca

Zimski kolesarski čevlji Fizik Artica R5: FOTO: Arhiv proizvajalca

Kolesarske galoše Endura MT500

Kolesarske galoše Endura. FOTO: Arhiv proizvajalca

Gaerne Gore-Tex

Elegantni in topli. FOTO: Arhiv proizvajalca

Northwave Extreme RR 3 GTX

Northwave Extreme RR 3 GTX. FOTO: Arhiv proizvajalca

Sidi Zero Gore 2



