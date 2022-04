Zipline Vinarium, nova pridobitev ob najvišjem stolpu v Sloveniji

Prva sta se spustila smučarski skakalec Cene Prevc in župan Občine Lendava Janez Magyar. Z novim turističnim aktivnim produktom občina Lendava nadgrajuje ponudbo razglednega stolpa, ki ga je od odprtja obiskalo približno pol milijona obiskovalcev.

Največ jeklenic je v Sloveniji postavljenih v goratem predelu, spust po jekleni vrvi v Lendavskih goricah pa je prvi v vzhodnem delu države in prvi v Sloveniji, ki ima dve vzporedni jeklenici, tako da se lahko po njem sočasno spustita dva obiskovalca.

Z adrenalinskim spuščanjem po jeklenici Občina Lendava lokacijo razglednega stolpa Vinairum Lendava v Lendavskih goricah nadgrajuje s ponudbo, pisano na kožo mlajšim in predvsem tistim, ki si želijo adrenalinskih doživetij. S tem želi povečati zanimanje za razgledni stolp, ki ga je od odprtja pred nekaj več kot šestimi leti obiskalo približno pol milijona obiskovalcev.

Župan Občine Lendava Janez Magyar je na otvoritveni slovesnosti predstavil razvojno vizijo in projekte na področju turizma: »Občina Lendava razvoju zelenega turizma v lokalni skupnosti daje pomemben poudarek. Lokacijo razglednega stolpa Vinarium tako v zadnjih letih razvijamo in nadgrajujemo z različnimi turističnimi in razvojnimi projekti. Z novimi turističnimi produkti, ki ponujajo bolj aktivna in raznolika doživetja, želimo povečati zanimanje za stolp, našim gostom pa ponuditi čim bolj kakovostno in nepozabno izkušnjo.«

Da bo doživetje na tej turistični destinacij res lepo in nepozabno bodo poskrbeli v Turistični zvezi Lendava vabi, je v uvodnem pozdravu povabil obiskovalce predsednik turistične zveze Janez Somi. Zveza, ki je upravljalec razglednega stolpa in nove adrenalinske atrakcije Zipline Vinarium, je za potrebe delovanja zipline naprave zaposlila štiri osebe, v prihodnje pa načrtujejo še dve novi zaposlitvi na lokaciji razglednega stolpa.

Nekaj več kot 500 metrov dolgi jeklenici bosta na najhitrejši točki omogočali spuščanje med 50 in 60 kilometri na uro. FOTO: Lendava.si

Občina je turistično destinacijo razglednega stolpa pred skoraj tremi leti nadgradila s projektom Razpršeni Hotel Vinarium, ki povezuje vinske kleti z namenom nudenja prenočitvenih zmogljivosti gostom - z njim upravlja Zavod za turizem in razvoj Lendava - načrtuje pa že dva nova projekta, Nad mestom Lendava do stolpa Vinarium (gondola in restavracija) in Adrenalinski center Vinarium.

Zipline Vinarium, nova pridobitev na področju mehkega adrenalinskega turizma, je primeren za vsakogar. Predstavlja novost v slovenskem prostoru, saj sta z izhodiščne točke v neposredni bližini Piramide v Lendavskih goricah in do končne točke v bližini razglednega stolpa speljani dve vzporedni jeklenici, kar bo omogočalo sočasen spust dveh oseb. Nekaj več kot 500 metrov dolgi jeklenici bosta na najhitrejši točki omogočali spuščanje med 50 in 60 kilometri na uro.