Znani zmagovalci vseslovenskega programa Varno na kolesu 2021

ZMAGOVALCI VARNO NA KOLESU 2021 SO:

O tem, da je vzgoja na področju prometne varnosti še kako pomembna, govorijo tudi podatki o prometnih nesrečah na slovenskih cestah. FOTO: Varno na kolesu

Program Varno na kolesu, ki ga organizira družba Butan plin, je letos že deveto leto spodbujal mlade k varni in aktivni vključitvi v promet ter združil več kot 10.000 učencev iz 140 slovenskih osnovnih šol.Mladi kolesarji in kolesarke so se prek inovativnih, tematskih in zabavnih nalog spoznavali s cestnoprometnimi predpisi, se s pomočjo zanimivih kolesarskih aktivnosti pripravljali na varno vključitev v promet in se obenem še potegovali za privlačne praktične in denarne nagrade. Glavne nagrade v sklopu razpisanih nalog so osvojile OŠ Milana Majcna Šentjanž, OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje in OŠ Jurija Vege Moravče.Poleg ozaveščanja o varnosti v prometu je program letos izpostavljal tudi pomen kolesa kot trajnostnega prevoznega sredstva in v čim večjem številu spodbujal mlade, da svoj prosti čas preživljajo aktivno. Učenci, ki so se v letošnjem šolskem letu pripravljali na kolesarski izpit, so analizirali nevarne točke v svojem kraju, predstavljali pozitivne primere kolesarjenja v svoji občini in na ustvarjalen način razmišljali o različnih prometnih situacijah. Vsi ostali učenci pa svoje znanje o varnosti v prometu predstavili tako, da so pripravili priporočila za odpravo prometnih pomanjkljivosti v šolski okolici in s kolesarjenjem v prostem času nabirali kilometre za svojo šolo.RAZPIS A, namenjen učencem, ki se pripravljajo na kolesarske izpite:1. mesto OŠ Milana Majcna Šentjanž, nagrada: donacija 700 €, kolo za šolo2. mesto OŠ Prestranek, nagrada: izvedba prometnih predstavitev AVP, donacija 400 €3. mesto OŠ Toneta Tomšiča Knežak, nagrada: donacija 300 €Vsi učenci šol od 1. do 8. mesta prejmejo kolesarsko čelado. Dodatno bodo podeljene še štiri nagrade z žrebom.RAZPIS B, namenjen učencem od 1. do 9. razreda:1. mesto OŠ Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje, nagrada: donacija 200 €, kolo za šolo2. mesto OŠ Dragomelj, nagrada: izvedba prometnih predstavitev AVP3. mesto II. OŠ Celje, nagrada: servis koles za šolo in lokalno skupnostRAZPIS A+B, šole, ki so opravljale tako naloge razpisa A kot B:1. mesto OŠ Jurija Vege Moravče, nagrada: donacija 1.000 €2. mesto OŠ Olge Meglič, nagrada: donacija 600 € in praktična nagrada za šolo3. mesto OŠ Selnica ob Drevi, nagrada: donacija 400 € in praktična nagrada za šoloO tem, da je vzgoja na področju prometne varnosti še kako pomembna, govorijo tudi podatki o prometnih nesrečah na slovenskih cestah. »V prvih štirih mesecih letošnjega leta so bili kolesarji udeleženi v 247 prometnih nesrečah, 145 so jih povzročili sami, najpogosteje zaradi neprilagojene hitrosti. Narašča tudi število kršitev uporabe mobilnega telefona, ki jih je bilo letos že za 17 %,« je pojasniliz Sektorja prometne policije in dodal, da se število kolesarjev v zadnjih letih povečuje, s čimer se povečuje tudi ogroženost najranljivejših udeležencev v prometu. Programi, kot je Varno na kolesu, so tako še posebej pomembni, saj ozavestijo pomen varnosti v prometu in spoštovanja cestnoprometnih predpisov pri mladihkolesarkah in kolesarjih.Ob tem je, vodja projekta Varno na kolesu, izpostavila. »Za nami je še eno zahtevno šolsko leto, v katerem so morale šole izkazati veliko mero prilagodljivosti in iznajdljivosti. Pri opravljanju nalog v sklopu programa Varno na kolesu jim je to vsekakor uspelo, saj so se kljub razmeram tudi letos odlično odrezale in uspešno ozaveščale o tako pomembni tematiki, kot je varnost v prometu. Veseli in ponosni smo, da lahko s programom Varno na kolesu med najmlajšimi širimo ljubezen do kolesarjenja in jih spodbujamo k temu, da sedejo na kolo, pa naj bo to za pot v šolo ali v svojem prostem času. Da je kolo med mladimi zares zelo priljubljeno, pa dokazujejo njihovo navdušenje, radovednost in ustvarjalnost pri opravljanju nalog programa Varno na kolesu.«