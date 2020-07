FOTO:Nazaj k osnovam: grem v gore, imam nahrbtnik

Kakor v drugih turističnih krajih po Sloveniji, bodo tudi v gorah letos poleti kraljevali domači obiskovalci. A čeprav so ti bolj ozaveščeni in se bolj zavedajo tveganj planinarjenja kot tujci, ki so v zadnjih letih predstavljali glavnino pohodnikov, se zdaj kaže, da je poziv k počitnikovanju doma pritegnil v gore manj izkušene planince. Temu so prilagojeni tudi pozivi in navodila planinske zveze in gorskih reševalcev. Vračajo se namreč k osnovam.»Videti je, da se je veliko Slovencev odločilo, da bo dopust preživelo v bližini gora, saj opažamo, da so planinske poti dobro obiskane,« ugotavlja Barbara Gradič Oset, ...