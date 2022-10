Vsakemu letu svoja utež

Kriza srednjih let nas nažene v telovadnice, fitnese, na igrišča, ceste in povsod, kjer se mladost še lahko povrne. Nič ni narobe s tem, dokler pretiravanje ne stopi v glavno vlogo. Bolj star, bolj nor je lahko dobronamerna pomenka.

Kljub temu da so fitnes centri v Sloveniji že nekaj desetletij, ima veliko ljudi, zlasti starejših, v tretjem ali celo četrtem življenjskem obdobju, o njih še zmeraj napačno predstavo. Ne, to ni samo za mlade. In tudi če bi bilo, hej, saj smo še mladi, kajne? Predsodka, da je vadba v zaprtih prostorih, kjer je slab zrak ali se počutite utesnjeni, in da je tam slaba higiena, povesta, da res že dolgo niste bili v fitnes centru. Danes je vse drugače in danes so to odlična zbirališča enako mislečih. Preverite, ne bo vam žal.

Vadba za moč je za starejše pomembnejša, kot se nam zdi. Trening z ustreznimi prilagoditvami za starejšo populacijo je popolnoma varen in učinkovit.

»Trening za razvoj moči je vsaka oblika vadbe, ki povečuje moč mišic. Lahko jo izvajamo bodisi z lastno težo bodisi s prostimi utežmi. Teža uteži je vselej prilagojena posamezniku in ne pomeni vedno uporabe težkih uteži. Pravilo je, da izberemo takšno težo, da omogoča kakovostno izvedbo od šest do 10 ponovitev pri vajah za večje mišične skupine in od 12 do 15 ponovitev pri vajah za manjše mišične skupine. Kakovostna izvedba pomeni tehnično popolno izvedbo brez kakršnih koli bolečin v sklepih. Naj omenim, da so nekateri posamezniki sposobni dvigovati relativno velika bremena pozno v starost, medtem ko je lahko za druge velik zalogaj že 10 zaporednih počepov s stola,« nam pove Tine Saražin, osebni trener, ki je za Delo spisal vrsto člankov o podobnih temah.

Kaj potrebujemo?

Starejši potrebujemo predvsem reden trening, ki je sistematičen, postopen in prilagojen našim potrebam. Večina nas potrebuje trening za razvoj moči in gibljivosti ter na drugi strani vaje za ohranjanje ravnotežja in koordinacije.

»Trening za moč je najpomembnejši del treninga starejših, saj neposredno vpliva na ohranjanje mišične mase, kostne gostote in hormonskega ravnovesja. Če ga podpremo z razvojem gibljivosti in ravnotežja, imamo dobro uravnotežen program vadbe, ki bo posameznika pripeljal do bolj kakovostnega življenja. Pravilno zastavljeni trening za razvoj moči pri starejših upošteva specifične lastnosti obravnavanega dela populacije ter njihove omejitve. Mnogi posamezniki menijo, da je pri starejših največja omejitev zmanjšana moč. Takšno mišljenje je popoln nesmisel, saj nas odvrača od razmišljanja v pravo smer. Vsako osnovno vajo za moč se da prilagoditi in izvajati z manjšim bremenom. Tako bo primerna za kogar koli. Pri treningu starejše populacije se v praksi redno srečujem z naslednjimi omejitvami: omejena gibljivost, bolečine v sklepih, slabše ravnotežje in slabša koordinacija,« nas še poduči Saražin, mi pa končujemo z vabilom v najbližjo telovadnico, fitnes center. Vsekakor nam boste hvaležni. Pa sebi tudi.