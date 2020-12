Na današnji vladni novinarski konferenci so sodelovali namestnica predstojnika Centra za nalezljive bolezni v NIJZ dr. Nuška Čakš Jager, notranji minister Aleš Hojs, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Simon Zajc in vladni govorec Jelko Kacin. Njihove izjave si lahko ogledate v videu:

Epidmiološka krivulja se v Sloveniji vendarle spušča

Dr. Nuška Čakš Jager. FOTO: posnetek zaslona/STA

Med storitvami, ki se bodo v četrtek znova začasno poslovile, bodo tudi frizerske. FOTO: Matej Družnik/Delo



24. decembra se vračamo k ostrejšim ukrepom

V Ljubljani in nekaterih drugih mestih po Sloveniji je danes steklo množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi. Brezplačno. Pred prazniki ponekod – denimo v Ljubljani – povzroča vrste, interesenti se morajo opremiti tudi s potrpežljivostjo, ponekod drugod pa bo potekalo z zamikom. V Slovenj Gradcu bo predvidoma dostopno v soboto, v Kranju pa šele prihodnji teden.Vlada je včeraj skladno z napovedmi izdala ažuriran odlok, ki ponovno zmanjšuje število izjem glede ponujanja in prodaje blaga in storitev, veljal pa bo od četrtka dalje. Vračamo se v režim, kakršen je veljal pred zadnjo sprostitvijo. Za božične praznike je sicer vlada nekoliko razširila možnost stikov z v zasebnih prostorih. Na javnih površinah ne bo dovoljeno.Včeraj so po besedah Kacina na območju Slovenije odkrili 1504 novih okužb, opravili pa 7416 PCR in hitrih testov. Delež pozitivnih testov je po njegovih podatkih znašal 20,28 odstotka. Podatki, ki jih je vlada nekaj pred tem objavila na Twitterju, so drugačni. Po teh so včeraj na območju države ugotovili 1474 novih okužb, umrlo je še 39 obolelih s covidom-19. Hospitaliziranih je bilo 1261 obolelih, na intenzivni negi 207. V domovih starejših občanov se je na novo okužilo 226 ljudi, največ v Sežani.»Ostanite znotraj svojih mehurčkov, če se le da,« je glede prihajajočih praznikov posvarila dr. Nuška Čakš Jager, ki je sicer uvodoma postregla z zmerno optimističnim podatkom, da se epidemiološka situacija v Evropski uniji trenutno nekako umirja oziroma vsaj ostaja na istem nivoju kot pred tednom.Njen nastop je tudi razložil razhajanja v podatkih Kacina in vlade na Twitterju. V tem tednu so po njenih besedah začeli efektivno beležiti tudi rezultate testiranj s hitrimi antigenskimi testi, kar predstavlja velik organizacijski zalogaj. Ponovila je, da neželenih podvajanj pri evidentiranju teh podatkov ne bo. Ločeni bodo in bodo kot taki omogočali analizo.Včeraj so, denimo, opravili 5763 PCR testov, pri čemer jih je bilo 1474 pozitivnih oziroma 25,6 odstotka, hitrih testov pa je bilo še 1653. Med temi jih je bilo pozitivnih 30. To je le statistika prvega dne tovrstnega beleženja rezultatov in še ne predstavlja prave fererenca glede tega, koliko hitrih testov bo pozitivnih. Epidmiološka krivulja se v Sloveniji trenutno spušča, a še ni mogoče napovedati, kaj bodo v prihodnjih dneh pokazali hitri testi.Epidemiološka situacija po regijah ostaja podobna kot pred tednom. Največ obolelih je glede na število prebivalcev še vedno v starostni skupini nad 85 let, predvsem žensk. Število aktivnih primerov v domovih starejših občanov trenutno rahlo upada. Drugi val je prizadel tudi veliko število zdravstvenih delavcev, predvsem žensk. Število umrlih na število prebivalcev je trenutno visoko v Pomurski, Koroški in Primorsko-notranjski regiji. Glede tovrstnih tragičnih številk je sicer Čakš Jagrova dodala, da trenutno vendarle upada.Aleš Hojs in Simon Zajc sta povzela določbe včeraj sprejetega in že objavljenega odloka, ki bo Slovenijo med 24. decembrom in 4. januarjem vrnil k ostrejšim restrikcijam. Nanaša se tako na omejitve gibanja med prazniki kot na vnovično omejevanje dostopnosti določenih trgovin in storitvenih dejavnosti.Med prazniki bo mdr. za zasebne obiske dovoljeno prehajanje občinskih in regionalnih meja (od 24. decembra opoldne do 25. decembra do 20. ure in od 31. decembra opoldne do 1. januarja do 20. ure), kot je napovedaj Hojs, pa bo vlada verjetno že danes popoldne razpravljala tudi o morebitnih spremembah režima na mejah. Priliv ljudi iz Velike Britanije ni velik, a je zdravstvena stroka predlagala, da se tovrsten vstop zaradi skrbi, povezanih z novim sevom koronavirusa, odkritega v Veliki Britaniji, omeji. Vlada bo sicer razpravljala tudi o prehajanju meje s Hrvaško oziroma poteh na območje nekdanje Jugoslavije.Simon Zajc je mdr. povedal, da industrija v prazničnem času ne bodo zaustavljali. Odgovorne v gospodarstvu – kjer je to možno – na ministrstvu pozivajo h kolektivnemu dopustu.