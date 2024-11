Budimpeška evropska vrhova v senci ZDA

V nadaljevanju preberite:

Za premiera Viktorja Orbána bosta zasedanji evropske politične­ skupnosti (EPC) in voditeljev EU v Budimpešti v četrtek in petek znova priložnost, da se bo poskušal­ predstaviti kot vplivni akter mednarodne politike. Zasedanji, vrhunec polletnega madžarskega predsedovanja svetu EU, bosta potekali v senci ameriških volitev.

Leta 2016 je bila zmaga Donalda Trumpa presenečenje in šok, zdaj so v Bruslju prepričani, da so pripravljeni na vsak razplet na drugi strani Atlantika. Že tako ni gotovo, da bo do zasedanja v Budimpešti sploh znan rezultat volitev. Zato se ne pripravljajo le na dva scenarija, zmago Trumpa ali Kamale Harris, temveč tudi na možnost, da bo preštevanje glasov še potekalo ali da bo eden od kandidatov izpodbijal rezultat.