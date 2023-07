Fortenova s prevzemom krepi veleprodajo

Družba Roto dinamic, distributer pijač, ki deluje v sestavu hrvaške skupine Fortenova, je prevzela veleprodajo hrvaškega podjetja Špar iz Bjelovarja in dodala v svojo mrežo 300 prodajnih mest. Gre za tako imenovani HoReCA prodajni kanal – hoteli, restavracije, gostilne.

S tem prevzemom bo Roto dinamic razširil svojo mrežo kupcev, v kateri je trenutno 6500 partnerjev, in okrepil svojo vodilno pozicijo pri veleprodaji in distribuciji, so sporočili iz Fortenove, kjer višine kupnine niso razkrili. Bjelovar bo tako postal eno od središč za prodajo in distribucijo. »Zelo smo zadovoljni z začetkom delovanja v Bjelovarju. To je naš prvi prevzem po sedmih letih in nakazuje našo ključno usmeritev, konsolidacijo veleprodajnega trga na Hrvaškem,« je v izjavi za javnost zapisal Petar Bašić, predsednik uprave družbe Roto dinamic. Prevzem veleprodaje so nadgradili z odprtjem specializirane maloprodajne trgovine za pijače v v Bjelovarsko-bilogorski županiji.

Fortenova s premišljenimi prevzemi

Fortenova, v njenem sklopu deluje tudi Mercator, je nastala na pogorišču Agrokorja. Skupina je šla skozi mučen proces prestrukturiranja in prodaje premoženja, največja prodaja je bila skupina proizvajalca sladoleda Ledo. Po sanaciji pa so začeli z manjšimi prevzemi, ki praviloma zaokrožujejo njihovo poslovanje oziroma ga naredijo bolj ekonomičnega. Leta 2020 so kupili mlekarno v Osijeku. Nato so prevzeli stoodstotno lastništvo v Mercatorju. Prek Mercatorja so izvedli tudi prvo regijsko širitev, v Črni gori so kupili verigo trgovin Franca, ki ima 67 prodajnih mest.

Refinanciranje in lastništvo

Zaradi neurejenega lastništva ima Fortenova težave pri poslovanju. Deleže ruskih bank je odkupil arabski investitor, ta proces pa je predmet sodnih postopkov. Vzporedno s tem so lastniki Fortenove dali soglasje za refinanciranje obveznice v višini 1,1 do 1,2 milijarde evrov, ki bo dospela leta 2024. Tudi zaradi lastništva so sprejeli relativno visoko, 6,75-odstotno obrestno mero.