Liz Cheney izgubila prvi spopad v vojni z Donaldom Trumpom

Prejšnji republikanski predsednik Donald Trump obračunava s svojimi nasprotniki. Foto Andrew Caballero-reynolds/Afp

Kandidatka za tretji republikanski položaj v predstavniškem domu je newyorška kongresnica Elise Stefanik. Foto - Afp

Ameriška kongresnicase je ogorčeno upirala vplivu prejšnjega predsednikav republikanski stranki, a je boj vsaj za zdaj izgubila. Hčerko nekdanjega podpredsednikaso kongresni kolegi odstavili s tretjega najvplivnejšega položaja stranke v predstavniškem domu.Cheneyeva, ki je zaradi vdora Trumpovih privržencev v kongres s šestega januarja glasovala za njegovo razrešitev, ostaja bojevita in je po porazu poudarila nadaljevanje prizadevanj, da zadnji republikanski predsednik ne bo nikoli več v bližini Ovalne pisarne. Obljubila je tudi nadaljevanje boja za konservativna načela, poraz socializma in prenovo republikanske stranke v strankoVdor v kongres je pretresel tudi številne druge republikanske kongresnike, ki so skupaj z demokratskimi prav tedaj potrjevali elektorsko zmago demokratskega predsednikain so tudi sami preživeli nekaj travmatičnih ur. Preiskave o tem še potekajo, republikanski volivci pa v veliki meri stojijo s svojim predsednikom in njegovimi zatrjevanji, da mu je bila zmaga ukradena.Mnogi soglašajo tudi s Trumpovim zapisom tik pred glasovanjem, da je Liz Cheney »zagrenjeno, grozno človeško bitje«, ki demokrate podpira pri vsem od položaja na meji z Mehiko, dolgih vrst pred bencinskimi črpalkami, inflacije, »in uničevanja našega gospodarstva«. Spet jo je obtožil tudi vojnega hujskaštva, več kot sto vidnih republikancev pa je vendarle podpisalo zahtevo po prelomu konservativne stranke s prejšnjim predsednikom. Eden od organizatorjev »klica za ameriško prenovo« je, leta 2018 Anonymus iz razvpitega mnenja v časopisu New York Times o uporu znotraj Trumpove administracije.