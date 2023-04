Jamarka je življenjsko ogrožena

»Človeka smo po 30 urah dali pred sonce. Ta reševalna akcija ni odmevala le v Sloveniji, ampak tudi v tujini,« je dejal Sandi Curk, poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko. Ob zaključku reševalne akcije v Vranjedolski jami pri Cerknici so pred tamkajšnjim gasilskim domom pripravili novinarsko konferenco.

»Lahko smo ponosni, da ima slovensko jamarstvo pod sabo tako zdravniško ekipo kot tudi minerje,« je nadaljeval. Jamarka je v rokah strokovnega osebja UKC Ljubljana, a je njeno življenje ogroženo. Kot je poudaril, so s to izjemno akcijo dokazali, da lahko človeku dajo možnost preživetja.

Sistem jamarske reševalne službe ter zaščite in reševanja je pohvalil tudi Rudi Medved, državni sekretar za koordinacijo delovanja uprave za zaščito in reševanje. Poudaril je, da je kombinacija prostovoljstva in strokovnih poklicnih služb ključna za zagotovitev varnosti, kar se je pokazalo že večkrat v preteklosti. »Držimo pesti in upamo, da se bo jamarki uspelo pozdraviti in da bo to krona celotne akcije, ki smo ji bili priča v zadnjih urah,« je povedal.

O poteku reševanja je spregovoril še vodja slovenske jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek, ki se je prav tako zahvalil vsem reševalcem. »Naredili smo vse, da bi naša Ana prišla ven. Minerji so delali deset ur skupaj, akcija je trajala 33 ur, dali smo vse od sebe. Delati pa smo morali varno, da ne bi bilo dodatnih poškodb,« je poudaril priznani jamar Luka Zalokar, ki je sodeloval pri reševanju. »Težava je bila, da nismo poznali jame, saj gre za novo jamo. Anin brat Marko je prišel ven in kar sam narisal zelo dober načrt, da smo lahko načrtovali miniranje. On jo je tudi grel s svojim telesom,« je pojasnil. Pomembno je bilo tudi ukrepanje drugih članov jamarske ekipe. »Ana je bila zelo izkušena jamarka in previdna, ampak nesreča ne počiva,« je še dodal.

»Moja naloga je bila zagotoviti podporo vsem reševalnim službam. Dobili smo poziv v soboto zvečer, morali smo zagotoviti hrano, elektrifikacijo in drugo. Vključili smo vse gasilce in druge prostovoljce,« je zelo naporno akcijo opisal poveljnik Občinskega štaba civilne zaščite Cerknica Matjaž Knap.

Reševalna akcija, v katero je bilo vključenih 150 ljudi, se je začela v soboto, nekaj pred osmo uro zvečer. V še neraziskani jami v bližini našega največjega presihajočega jezera, v katero se je spustila skupina domačih jamarjev, se je pripetila nezgoda. V ozkem rovu, sto metrov pod zemljo, se je odkrušila skala in padla na glavo 33-letne jamarke. V reševanje so se vključile jamarske reševalne ekipe, vključno z zdravniško ekipo in skupino minerjev, ki so morali pripraviti prehode v jami za prenos ponesrečenke na površje.