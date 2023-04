Jamarski reševalci širijo ožine, da bi prišli do ponesrečenke

Reševanje ponesrečene jamarke, ki ji je včeraj okoli 18.30 pri raziskovanju nove jame blizu Cerknice na glavo padel kamen, še vedno poteka, je povedal vodja Jamarske reševalne službe pri Jamarski zvezi Slovenije Walter Zakrajšek. Stopnjasto brezno je polno ožin, ki jih morajo pred varnim prenosom ponesrečenke razširiti. Ekipa za širjenje ožin je na delu vse od druge ure zjutraj.

Zakrajšek je povedal, da je ponesrečenka nezavestna, vendar stabilna in odzivna na dražljaje, pri njej je medicinska ekipa in spremlja njeno stanje.

Iz jame so prišli preostali štirje jamarji Jamarskega društva Rakek, ki so skupaj s ponesrečeno jamarko raziskovali novo jamo. Eden med njimi je jamarskim reševalcem narisal načrt jame ter jih opozoril na številne ožine in podore, ki bi že ob nekoliko močnejših vibracijah lahko povzročili nove težave.

Na raziskovanje nove jame v bližini Dolenje vasi pri Cerknici se je sicer odpravilo šest jamarjev. Ko se je na globini okoli 100 metrov zgodila nesreča, je eden med njimi prišel iz jame in obvestil reševalne službe, štirje pa so ostali pri poškodovanki. Ostali jamarji niso bili poškodovani.

Pri reševanju sodeluje 57 jamarskih reševalcev iz vseh slovenskih reševalnih centrov. V jami je 20 jamarjev in medicinska ekipa, ki jo sestavljajo zdravnica in zdravstvena tehnika. Na kraj nesreče prihajajo še nove ekipe, ki bodo zamenjale tiste, ki so delali celo noč.

Kot je napovedal vodja regijskega štaba Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk, pripravljajo novinarsko konferenco, katere pa ura in lokacija še nista znani.