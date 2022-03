Nekateri proizvajalci zaganjajo tovarne, a težave ostajajo

V nadaljevanju preberite:

Tako kot še mnoge druge gospodarske panoge, tudi avtomobilska industrija na različne načine čuti posledice napada Rusije na Ukrajino. Po eni strani so težave z dobavo različnih delov in surovin, po drugi strani pa se je ustavila proizvodnja in prodaja avtomobilov v Rusiji. Ustavljen je tudi Revoz.

V nekaj dneh po napadu Rusije na Ukrajino se je pokazalo, da so mnoga velika imena evropske avtomobilske industrije ostala brez nekaterih nujnih sestavnih delov (za kabelsko napeljavo) ali potrebnih surovin za pripravo polprevodnikov (neon) oziroma baterij (kobalt). Predvsem je bilo v ospredju pomanjkanje kabelskih sklopov – v vsakem avtomobilu naj bi jih bilo v povprečju pet kilometrov – saj je močna tovrstna proizvodnja v Ukrajini, eno velikih podjetij, ki se s tem ukvarja, pa je Leoni.